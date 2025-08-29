Autodesk rehausse une nouvelle fois ses prévisions annuelles

(AOF) - L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 313 millions de dollars, soit 1,46 dollar par action, contre un bénéfice de 282 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,62 dollars, surpassant le consensus s’élevant à 2,45 dollars.

Les revenus ont bondi de 17 % pour atteindre 1,763 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché qui tablaient sur 1,73 milliard de dollars.

" Bien que nos hypothèses macroéconomiques pour l'ensemble de l'année restent inchangées, nous avons revu à la hausse nos prévisions pour l'ensemble de l'année afin de refléter la vigueur sous-jacente de l'activité au premier semestre et les effets favorables supplémentaires des taux de change." a déclaré Janesh Moorjani, directeur financier d'Autodesk. Elle avait déjà été rehaussée il y a trois mois.

Sur l'exercice, le groupe technologique table sur un bénéfice par action ajusté entre 9,80 dollars et 9,98 dollars, pour des revenus de 7,025 à 7,075 milliards de dollars. Autodesk anticipait auparavant un bénéfice par action ajusté entre 9,50 dollars et 9,73 dollars, pour des revenus de 6,925 à 6,995 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, Autodesk prévoit un bénéfice par action ajusté entre 2,48 dollars et 2,51 dollars, pour des revenus de 1,8 à 1,81 milliard de dollars. Le consensus est de respectivement 2,49 dollars et 1,81 milliard de dollars.

