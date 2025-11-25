Autodesk prévoit des résultats trimestriels supérieurs aux estimations grâce aux abonnements au cloud et à la demande d'outils de conception IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street mardi, soutenus par des renouvellements d'abonnement réguliers et une demande croissante pour ses outils de conception basés sur le cloud.

Les actions de la société basée à San Francisco ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges prolongés après avoir également dépassé les attentes du marché pour les résultats du troisième trimestre.

Les tendances stables de la demande en matière de construction de centres de données, de modernisation des infrastructures et de projets de construction industrielle ont continué à soutenir les perspectives à long terme d'entreprises telles qu'Autodesk.

Les entreprises clientes adoptent les logiciels d'Autodesk pour rationaliser l'exécution des projets, en utilisant davantage AutoCAD et d'autres outils d'architecture et d'ingénierie, ce qui accroît l'engagement de la société.

Autodesk prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,90 et 1,92 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, qui se terminera le 31 janvier, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 1,86 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à une facturation annuelle comprise entre 7,47 et 7,53 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 7,36 à 7,45 milliards de dollars.

Le passage d'Autodesk à des abonnements basés sur le cloud a permis d'obtenir des revenus récurrents stables et une forte visibilité. L'augmentation des obligations de performance et l'utilisation accrue de son modèle d'accès flexible basé sur des jetons ont favorisé la fidélisation des clients tout en élargissant l'accès aux utilisateurs occasionnels.

L'entreprise a également fait progresser l'intégration de l'IA dans ses produits. Les modèles de base spécifiques à l'industrie d'Autodesk - y compris le projet Bernini, qui peut générer des objets 3D détaillés - sont capables de comprendre la géométrie, les données de conception et les structures complexes, ce qui permet des flux de travail plus automatisés.

Pour le trimestre clos le 31 octobre, Autodesk a déclaré un chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars, dépassant les attentes moyennes des analystes qui étaient de 1,81 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 2,67 dollars par action, dépassant les estimations de 2,50 dollars par action.

L'entreprise prévoit un bénéfice par action pour le trimestre en cours compris entre 2,59 et 2,67 dollars sur une base ajustée, ce qui est supérieur aux estimations de 2,53 dollars.