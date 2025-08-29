Autodesk grimpe après avoir relevé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O augmentent d'environ 10 % à 317 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a revu à la hausse son chiffre d'affaires et ses prévisions de bénéfices jeudi, misant sur une demande croissante pour ses logiciels de conception et d'ingénierie

** J.P.Morgan augmente le PT à 319 $ de 296 $; maintient une position "neutre" sur le titre

** L'objectif d'ADSK est de s'assurer que les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes puissent tous communiquer de manière plus uniforme - courtage

** La société prévoit des revenus de 1,80 à 1,81 milliard de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Après les résultats, au moins six sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions de prix pour ADSK

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 350 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 2,3 % cette année