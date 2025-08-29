Autodesk: entouré après de solides trimestriels information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 15:38









(Zonebourse.com) - Autodesk bondit de 12% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA non-GAAP de 2,62 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable (clos à fin juillet), en augmentation de près de 22%.



L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication a réalisé une marge d'exploitation non-GAAP améliorée d'un point à 39%, pour des revenus en croissance de 17% à 1,76 milliard de dollars (+18% à changes constants).



'Bien que nos hypothèses macroéconomiques restent inchangées, nous relevons nos objectifs annuels pour traduire la vigueur sous-jacente de l'activité au premier semestre et des effets de changes favorables', indique son CFO Janesh Moorjani.



Ainsi, pour l'ensemble de l'exercice en cours, Autodesk anticipe désormais un BPA non-GAAP de 9,80 à 9,98 dollars, une marge d'exploitation non-GAAP d'environ 37%, ainsi que des revenus de 7,025 à 7,075 milliards de dollars.





