Autodesk: croissance de 22% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé jeudi soir, au titre des trois premiers mois de son exercice 2025-26, un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de plus de 22% à 2,29 dollars, dépassant ainsi nettement les attentes des analystes.



L'éditeur de logiciels a réalisé une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de trois points à 37%, pour des revenus en croissance de 15% à 1,63 milliard de dollars (+16% à taux de change constants), 'malgré un contexte incertain'.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Autodesk anticipe un BPA non-GAAP de 9,50 à 9,73 dollars, une marge d'exploitation non-GAAP de 36,5 à 37%, ainsi que des revenus de 6,925 à 6,995 milliards de dollars.





