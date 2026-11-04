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Auto01 Group trébuche malgré le trimestre le plus rentable son histoire
information fournie par AOF 04/11/2026 à 10:40

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(Zonebourse.com) - Auto01 Group est en forte baisse à Francfort (-3,04%, à 17,41 euros), après avoir dévoilé ses résultats trimestriels en hausse. Le patron du groupe a même précisé qu'il s'agissait du trimestre le plus rentable de l'histoire du groupe.

Le spécialiste de la vente de véhicules d'occasion a affiché une croissance à deux chiffres de ses volumes, conjuguée à des niveaux inédits d'EBITDA ajusté et de marge brute unitaire.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 10,4% sur un an pour atteindre 2,3 milliards d'euros, soutenu par la vente de 242 817 véhicules ( 11,1%). La marge brute s'est établie à 298 millions d'euros ( 15,7%), tandis que l'Ebitda ajusté a bondi de 45,7% pour atteindre un sommet de 75,6 millions d'euros, assorti de la marge d'Ebitda ajusté la plus élevée jamais enregistrée par l'entreprise.

Fort de ce levier opérationnel, Auto01 Group a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026. L'entreprise table sur un volume annuel compris entre 940 000 et 1 000 000 de véhicules (dont 815 000 à 865 000 pour la division Merchant et 125 000 à 135 000 pour Autohero), une marge brute totale de 1,1 à 1,2 milliard d'euros, ainsi qu'un Ebitda ajusté attendu entre 250 et 275 millions d'euros.

Pas de surprise selon Jefferies

Dans une note, la banque d'investissement américaine explique que la note de préclôture d'Auto01 Group, publiée le 2 octobre dernier, avait déjà largement désamorcé la mauvaise surprise liée au ralentissement de la croissance des volumes de ventes au troisième trimestre.

Les analystes estiment que, lors d'une conférence téléphonique programmée cet après-midi, l'attention des investisseurs va se porter sur le point d'inflexion implicite de la croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté nécessaire pour atteindre le consensus sur l'exercice.

En attendant, leur recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 31 euros, soit un potentiel de hausse de 73%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 10:40:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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