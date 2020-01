Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-Trois morts dans l'accident d'un avion bombardier d'eau Reuters • 23/01/2020 à 06:47









(Actualisé avec bilan) MELBOURNE, 23 janvier (Reuters) - Trois personnes sont mortes dans l'accident d'un avion bombardier d'eau qui luttait contre les feux de forêt ravageant le sud-est de l'Australie, ont annoncé jeudi les autorités, alors que des températures caniculaires et des vents violents ravivent les flammes dans la région. L'ensemble de la flotte d'avions bombardiers d'eau est clouée au sol dans l'attente d'une enquête, a précisé le département des pompiers. A Canberra, les autorités ont appelé les habitants et travailleurs de la partie est de la capitale à ne pas chercher à fuir, prévenant que conduire serait "extrêmement dangereux et potentiellement mortel". "L'incendie présente une menace pour toutes les vies qui se trouvent sur son chemin. La population dans ces zones est en danger et doit immédiatement s'abriter alors que les flammes approchent", a déclaré l'agence de gestion des services d'urgence de Canberra. Les vols à destination et en partance de l'aéroport de Canberra ont été reportés afin de laisser l'espace aérien aux appareils luttant contre les flammes, qui se rapprochaient de l'aéroport situé à l'est de la ville. Depuis septembre dernier, les centaines de feux de forêt qui se sont déclarés en Australie ont fait 29 morts, détruit 2.500 habitations et tué, selon les estimations, près d'un milliard d'animaux. (Sonali Paul, avec Jamie Freed; version française Jean Terzian)

