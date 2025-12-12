 Aller au contenu principal
Australie-Reddit dépose plainte contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 00:56

La plateforme de discussion en ligne Reddit RDDT.N a déposé vendredi une plainte devant la justice australienne demandant l'annulation de l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans et contestant son inclusion dans la liste des plateformes visées par la mesure, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression politique.

Un document déposé auprès de la Haute cour de justice par les avocats de la firme américaine, qui a des opérations en Australie, cite comme plaignants l'Etat fédéral australien ainsi que la ministre australienne des Communications, Anika Wells.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole d'Anika Wells.

Le gouvernement australien a dit par le passé être prêt à faire face à de quelconques procédures en justice contre l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants âgés de moins de 16 ans.

Cette mesure, une première mondiale, est entrée en vigueur plus tôt cette semaine en dépit des critiques émises en amont par les géants mondiaux du numérique, qui encourent une amende pouvant aller jusqu'à 33 millions de dollars en cas d'infraction. Nombre de parents et de défenseurs des droits des enfants ont salué la décision de Canberra.

Reddit qualifie l'interdiction d'"invalide", est-il écrit dans la plainte déposée par ses avocats, "au motif qu'elle empiète sur la liberté implicite des communications politiques".

La loi "présente de graves problèmes de confidentialité et d'expression politique pour tous ceux présents sur internet", a déclaré également le groupe américain dans un communiqué publié en parallèle au dépôt de plainte. "Nous déposons donc une demande pour que la loi soit réexaminée".

Une première plainte avait été déposée en novembre devant la Haute cour de justice par deux adolescents australiens soutenus par un élu local libertarien. Une audience est prévue en février prochain.

(Renju Jose et Byron Kaye; version française Jean Terzian)

