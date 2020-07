Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-Pic des demandes de visa étudiant en provenance de Hong Kong Reuters • 31/07/2020 à 05:08









SYDNEY, 31 juillet (Reuters) - Le nombre de Hongkongais ayant effectué une demande pour étudier dans les universités australiennes a atteint un record en trois ans au cours du premier semestre, selon des données du gouvernement australien, alors que la loi de sécurité nationale imposée par Pékin fait craindre une bascule vers l'autoritarisme à Hong Kong. La hausse des demandes reçues en provenance de Hong Kong lors des six premiers mois de l'année contraste avec le net déclin, d'un point de vue global, du nombre d'étudiants étrangers désireux d'étudier en Australie sur fond de crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. D'après les statistiques officielles publiées jeudi soir, le nombre de demandes de visa étudiant formulées par des résidents hongkongais a augmenté de 16% par rapport à la même période l'an dernier. Ces données mettent en relief l'inquiétude des étudiants de l'ancienne colonie britannique en amont de l'adoption par la Chine, le 30 juin, d'une nouvelle loi de sécurité nationale pour punir les activités subversives, terroristes et séparatistes. L'Australie est l'une des destinations les plus prisées par les étudiants étrangers, après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, selon l'Association australienne de l'éducation internationale. Les établissements australiens d'études supérieures s'attendent à recevoir davantage de demandes venues de Hong Kong, après que Canberra a annoncé ce mois-ci des facilités d'immigration pour les étudiants, diplômés et travailleurs venus du territoire, en même temps qu'il a annoncé la suspension de leur traité d'extradition. (Jonathan Barrett et Renju Jose; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.