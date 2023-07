Auris Gestion vise 5 milliards d’euros d’encours avant 2027

(AOF) - Auris Gestion a dévoilé son ambition d’atteindre les 5 milliards d’euros d’encours avant 2027, incluant une stratégie de croissance externe. Pour accompagner sa forte volonté de croissance externe, les actionnaires du gestionnaire d’actifs ont réalisé une opération « sponsorless » alliant dette bancaire et obligataire. Une première enveloppe de financement de l’ordre de 50 millions d’euros vient d’être levée. Tant les partenaires bancaires que le fonds mezzanine ont d’ailleurs prévu la possibilité de financements complémentaires pour accompagner durablement Auris Gestion.

" Ainsi, à l'inverse de la plupart des modèles existants (consistant à faire rentrer un fonds d'investissement au capital), Auris Gestion a préféré garder son autonomie grâce à un financement 100% en dette ", explique la société.

A l'heure actuelle, Auris Gestion, créé en 2004, gère plus de 3,4 milliards d'euros.

La stratégie de croissance externe d'Auris Gestion a pour objectif de renforcer chacun de ses deux pôles séparés.

Le Pôle Asset Management, au service des CGP, Family Offices et Institutionnels, cherche en priorité à réaliser l'acquisition de sociétés de gestion disposant d'une expertise en gestion actions ou encore en gestion quantitative et reste, plus largement, ouvert à l'étude des opportunités de marchés relatives à des équipes d'allocation d'actifs.

Le Pôle Gestion Privée se focalise sur la recherche de maisons de gestion privée ainsi que sur l'accueil de nouveaux gérants privés cherchant à s'inscrire durablement dan un modèle entrepreneurial dynamique.