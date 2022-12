Auris Gestion recrute un sélectionneur de fonds senior

(NEWSManagers.com) - Auris Gestion vient de recruter Jérôme Kaeppelin comme gérant senior, chargé de la sélection de fonds. Il arrive de Vega IM, la société de gestion de Natixis Wealth Management, où il gérait dernièrement des fonds dédiés diversifiés et des mandats de gestion. Par le passé, il a créé et développé la gestion sous mandat en architecture ouverte pour les réseaux du Groupe BPCE et a été responsable de la sélection des fonds (2000-2012).

L'équipe dirigée par Sébastien Grasset a également accueilli plusieurs nouveaux collaborateurs au cours de l'année 2022. Youssef Barouki, ancien assistant gérant chez Axa IM puis BFT IM, a été nommé analyste-gérant. Romane Ballin, qui a été gérante crédit chez Edmond de Rothschild puis crédit et monétaire chez Palatine AM, est nommée gérante obligataire. Alexis Rincel intègre l'équipe de gestion des risques, après cinq années d'expérience mêlant analyse fondamentale small et mid caps chez Quaero Capital, gestion du risque de crédit à la Banque Postale et modélisation de stress tests de liquidité au sein de la Société Générale New York. L'équipe a également accueilli Mathieu Rouillard comme analyste quantitatif. Il a précédemment travaillé dans la gestion des risques de Sycomore AM. Enfin, Alexis Haas rejoint la maison avec un rôle transverse comprenant création d’outils d’analyse et soutien opérationnel dans la production des reportings. Ce dernier est docteur en biologie cellulaire. Il apporte une expérience dans la recherche académique d'une dizaine d'années, à l'Université Pierre et Marie Curie, à l’Université de Rennes 1, et plus récemment à l’University College London.