Auris Gestion rachète Trusteam Finance

Cette opération stratégique, agréée par l'autorité des marchés financiers a été réalisée le 30 avril 2025. L'intégration de Trusteam Finance au sein de la société Auris Gestion s'effectuera, dans un second temps, par voie de fusion prévue avant la fin de l'année 2025.

Auris Gestion continuera de développer le processus ROC (return on customer dit aussi de " satisfaction client ") qui a contribué à la renommée de Trusteam Finance, ainsi que les initiatives prises par Trusteam Finance en matière d'intelligence artificielle au service de la recherche de performance.

" Cette opération est avant tout le fruit d'une ambition partagée : rester un acteur indépendant mais suffisamment important en encours pour continuer à fournir le meilleur service possible à nos clientèles CGP, Multi-Family Offices et Institutionnelles. Il en va de même pour les clients accompagnés directement par nos gérants privés. " a déclaré Sébastien Grasset, directeur général d'Auris Gestion en charge de l'asset management.

(AOF) - Auris Gestion a annoncé le rachat de Trusteam Finance pour créer un nouvel ensemble avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Trusteam Finance gère entre 650 et 700 millions d’euros d’actifs.

