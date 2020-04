Auris Gestion met la main sur Salamandre AM

(NEWSManagers.com) -

Après plusieurs mois de recherche d'un partenaire stratégique, le fondateur de Salamandre AM, Sébastien Grasset, a finalement trouvé chaussure à son pied avec Auris Gestion. Cette dernière vient d'acquérir la totalité du capital de Salamandre, et compte désormais se développer sur le segment des CGP et des institutionnels. Sébastien Grasset, qui deviendra prochainement associé d'Auris Gestion, intègre pour sa part la structure comme directeur général adjoint. L'ensemble de son équipe le suit, à l'exception de son ex-associé Camille Barbier, qui a rejoint en début d'année leur voisin d'immeuble Roche-Brune AM lorsqu'il a été absorbé par Apicil AM.

A l'issue du processus, qui s'achèvera en juin, Salamandre sera entièrement intégrée dans Auris Gestion, sous réserve de l'accord final de l'Autorité des marchés financiers. Auris Gestion conservera néanmoins la marque, sous la forme " Salamandre x Auris" . Ce rapprochement apporte à Auris un portefeuille clients fort de 600 millions d'euros d'encours sous gestion. L'entité pèsera alors 2,2 milliards d'euros d'encours sous gestion. Dans le cadre de ce deal, Sébastien Grasset prend la direction de l' activité de gestion collective et de gestion sous mandat, ainsi que la négociation des partenariats, nous a précisé l'intéressé. " Cette opération, tout en préservant notre ADN (architecture ouverte, proximité avec nos clients, flexibilité des allocations), nous permet d'accroître nos moyens humains et techniques tant en termes d'équipe de gestion que de services supports" , rassure Sébastien Grasset dans un message posté sur LinkedIn ce 9 avril.

Le rapprochement des deux sociétés doit permettre à Auris Gestion de diversifier ses expertises et ses marchés-cibles. Dans une interview publiée ce 9 avril par Profession CGP, les dirigeants des deux sociétés ont exposé la complémentarité de leurs activités dans un nouvel ensemble. Nicolas Walther, le directeur général d' Auris Gestion, a ainsi loué la " relation de proximité avec les CGP" de Salamandre AM. " Sur le plan de la gestion, Salamandre renforce nos compétences sur les marchés obligataires et nous apporte des solutions de recherche d' actifs de décorrélation. [...] Auris apporte, de son côté, son savoir-faire au niveau de la gestion actions et diversifiée et en termes de sélection de fonds externes qui représentent 80 % des actifs sous gestion de notre gestion privée" , a ainsi expliqué le numéro deux d'Auris.

En effet, Salamandre a bâti, en trois ans, une gamme de fonds alternatifs externes décorrélant assez inédite dans l'Hexagone. Dans une interview accordée à NewsManagers lors du lancement d'une nouvelle offre de fonds de fonds alternatifs cet été, Sébastien Grasset avait présenté sa méthode de sélection de stratégies aussi variées que le short-term commodity trade finance, ou le rachat de polices d' assurance-décès aux Etats-Unis. L'équipe de sélection de fonds, désormais supervisée par Sébastien Grasset, comprend deux salariés d'Auris Gestion, Stanislas Guérin et Joffrey Ouafqa, et un futur-ex Salamandre AM, Valentin Urrutiaguer.