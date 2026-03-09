Aureus, soutenu par les frères Trump, bondit suite à un accord pour l'introduction en bourse du fabricant de drones Powerus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du propriétaire de terrains de golf Aureus Greenway Holdings AGH.O , soutenu par Eric Trump et Donald Trump Jr, ont augmenté de 16,6 % à 5,68 $ avant le marché après avoir annoncé un accord pour rendre public le fabricant de drones Powerus après une fusion inversée ** Selon l'accord , AGH changera son nom en Powerus et la société combinée sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "PUSA"

** Powerus, fondée en 2025 par Andrew Fox et basée à West Palm Beach (Floride), fabrique des drones lourds pouvant transporter des charges utiles industrielles allant jusqu'à 675 kg

** La fusion devrait être finalisée au cours de l'été de cette année

** Parmi les principaux investisseurs figurent l'un des véhicules d'investissement des Trump, American Ventures, et la société de composants de drones Unusual Machines UMAC.A .

** Dominari Securities agit en tant qu'agent de placement pour un placement privé de 9 millions de dollars; Dominari compte les deux frères Trump parmi ses actionnaires

** American Ventures est le 4e actionnaire d'AGH avec une participation d'environ 3 %, selon les données de LSEG ** AGH, basée à Kissimmee, en Floride, a été introduite en bourse en février 2015 à 4 $ ** Ses actions se sont redressées après avoir été négociées en dessous de 1 $ après que la société ait retrouvé la conformité avec le Nasdaq en août