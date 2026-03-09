 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aureus, soutenu par les frères Trump, bondit suite à un accord pour l'introduction en bourse du fabricant de drones Powerus
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du propriétaire de terrains de golf Aureus Greenway Holdings AGH.O , soutenu par Eric Trump et Donald Trump Jr, ont augmenté de 16,6 % à 5,68 $ avant le marché après avoir annoncé un accord pour rendre public le fabricant de drones Powerus après une fusion inversée ** Selon l'accord , AGH changera son nom en Powerus et la société combinée sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "PUSA"

** Powerus, fondée en 2025 par Andrew Fox et basée à West Palm Beach (Floride), fabrique des drones lourds pouvant transporter des charges utiles industrielles allant jusqu'à 675 kg

** La fusion devrait être finalisée au cours de l'été de cette année

** Parmi les principaux investisseurs figurent l'un des véhicules d'investissement des Trump, American Ventures, et la société de composants de drones Unusual Machines UMAC.A .

** Dominari Securities agit en tant qu'agent de placement pour un placement privé de 9 millions de dollars; Dominari compte les deux frères Trump parmi ses actionnaires

** American Ventures est le 4e actionnaire d'AGH avec une participation d'environ 3 %, selon les données de LSEG ** AGH, basée à Kissimmee, en Floride, a été introduite en bourse en février 2015 à 4 $ ** Ses actions se sont redressées après avoir été négociées en dessous de 1 $ après que la société ait retrouvé la conformité avec le Nasdaq en août

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AUREUS GREEN
4,8800 USD NASDAQ -2,98%
DOMINARI HLDGS
2,9800 USD NASDAQ -1,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank