AURES TECHNOLOGIES : TRANSFERT EFFECTIF DES ACTIONS AURES TECHNOLOGIES SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS LE 29 MARS 2023

Lundi 27 mars 2023

TRANSFERT EFFECTIF DES ACTIONS AURES TECHNOLOGIES SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS

LE 29 MARS 2023

AURES TECHNOLOGIES annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 29 mars 2023.

La décision d'admission des actions AURES TECHNOLOGIES sur le marché Euronext Growth Paris a été communiquée par Euronext à la société le 24 mars 2023.

Ce transfert dont le projet a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires d'AURES TECHNOLOGIES réunie le 26 janvier 2023, va permettre à AURES TECHNOLOGIES d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.

Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

AURES TECHNOLOGIES continuera à délivrer une information exacte, précise et sincère, en portant à la connaissance du public toute information susceptible d'influencer de façon sensible le cours, conformément aux dispositions du règlement (UE) n°596-2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« MAR »). En termes d'information financière, AURES TECHNOLOGIES entend conserver le référentiel comptable IFRS pour l'établissement des comptes consolidés.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société ( www.aures-pos.fr ), rubrique « Documents ».

Le code ISIN d'identification des actions AURES TECHNOLOGIES reste inchangé (FR 0013183589) et le mnémonique devient ALAUR. Par ailleurs, l'action AURES TECHNOLOGIES reste éligible au dispositif PEA-PME.

AURES TECHNOLOGIES est accompagnée par PORTZAMPARC (GROUPE BNP PARIBAS), en tant que Listing sponsor.

Calendrier définitif :

24 mars 2023 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth Paris. 27 mars 2023 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions AURES TECHNOLOGIES sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions AURES TECHNOLOGIES sur Euronext Growth Paris Mise en ligne du document d'information sur les sites internet d'AURES TECHNOLOGIES et d'Euronext 29 mars 2023 Transfert effectif : radiation des actions d'Euronext Paris et admission sur Euronext Growth Paris.

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre 0atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

