AURES TECHNOLOGIES : Succès de l'offre publique d'achat initiée par Advantech Co Ltd. visant les actions AURES Technologies

Succès de l'offre publique d'achat initiée par Advantech Co., Ltd. visant les actions AURES Technologies

Advantech Co., Ltd. franchit les seuils de 90% du capital et des droits de vote d'AURES Technologies permettant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire

Paris, le 21 mars 2025 – AURES Technologies (ALAUR - FR0013183589) (la « Société » ou « AURES ») annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour le résultat définitif de l'offre publique d'achat initiée par Advantech Co., Ltd. (« Advantech ») sur les actions AURES (l' « Offre »).

À l'issue de cette Offre, qui s'est déroulée du 13 février 2025 au 19 mars 2025 inclus, Advantech détient 3.641.155 actions AURES, représentant 91,03% du capital et au moins 90,49% des droits de vote de la Société (1).

Conformément à son intention exprimée dans la note d'information relative à l'Offre, et dans la mesure où les conditions prévues aux articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF sont réunies, Advantech demandera à l'AMF, dans un délai de 10 jours de bourse, la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 6,31 euros par action AURES.

Le cours de bourse de l'action AURES est suspendu depuis le 21 mars 2025 dans l'attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

L'avis de résultat publié par l'AMF est disponible sur son site internet ( https://www.amf-france.org/ ).

Le règlement-livraison de l'Offre interviendra le 25 mars 2025.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth, AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS & KIOSK) et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente et du Retail.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Début octobre 2024, AURES a rejoint le Groupe ADVANTECH et opère désormais sous le nom et la marque « ADVANTECH-AURES ».

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Juliany Tjaufiny

www.advantech-AURES.com

Avertissement important

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente de titres AURES Technologies, dans un quelconque pays, y compris en France.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables, et de s'y conformer.

(1) Sur la base d'un capital composé de 4.000.000 actions représentant au plus 4.023.994 droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.