Aures Technologies : sortie de la cote en vue

(AOF) - Aures Technologies a annoncé que l'autorité des marchés financiers (AMF) a publié le résultat définitif de l'offre publique d'achat initiée par Advantech sur les actions Aures. A l'issue de cette offre, qui s'est déroulée du 13 février 2025 au 19 mars 2025 inclus, Advantech détient 91,03% du capital et au moins 90,49% des droits de vote de la société. Conformément à son intention exprimée dans la note d'information relative à l'offre, Advantech demandera à l'AMF, dans un délai de 10 jours de bourse, la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.

