AURES TECHNOLOGIES : RESULTATS SEMESTRIELS

Résultats S1 2023 :

Pertes accentuées liées au recul conjoncturel du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel : -3 833 K€

Résultat net : - 3 751 K€

Résultat net Part du Groupe : - 3 735 K€

En K€ 30/06/2023 30/06/2022 Variation Chiffre d'affaires Groupe 40 695 51 303 Résultat opérationnel Groupe 1 126 Marge opérationnelle -2,19% Résultat net 3 751 4 419,27% Résultat net Part du Groupe 3 735 Marge nette

Chiffre d'affaires

Au premier semestre 2023, la situation de crise, d'inflation et d'incertitude, qui continue de toucher les marchés européens sur lesquels évolue le Groupe est la principale cause de la forte baisse du chiffre d'affaires (-20,7 %).

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe est de – 3 833 K€, soit un taux de marge opérationnelle de - 9,42%.

L'évolution du résultat est principalement liée à :

Une hausse du taux de marge brute qui s'élève à 52,4% au cours du premier semestre 2023 contre 45,2% Par rapport à la même période en 2022.

Cette amélioration est liée à la forte baisse des frais d'approche (- 1 877 K€ par rapport au premier semestre 2022).

Elle permet de partiellement compenser la baisse du volume de marge brute ( soit 4 800 K€ calculé au taux de marge brute du 1 er semestre 2022), conséquence de la baisse de chiffre d'affaires.

L'absence de dotation aux amortissements sur les actifs incorporels liés à l'acquisition de J2 (environ 300 K€); ces derniers ayant été totalement amortis au 31 décembre 2023.

L'absence de produit relatif au crédit d'impôt recherche contre 290 k€ au cours du premier semestre 2022.

Résultat net

Le résultat net ressort à – 3 751 K€.

Le résultat financier est de – 87 K€ (contre + 1 210 K€ sur la même période en 2022), et, est principalement impacté par l'évolution du marché des changes.

Les impôts correspondent en majeure partie à la variation des impôts différés.

Trésorerie

Pour rappel, début 2022, les acteurs du monde du retail avaient prévu de forts approvisionnements sur une prévision de consommation post-covid élevée.

Dans un second temps, ils se sont confrontés à la baisse brutale de la consommation consécutive à la situation géopolitique ; ce qui a engendré des niveaux de stocks records chez tous les acteurs du retail.

C'est ainsi que le Groupe a immobilisé une partie de sa trésorerie dans les stocks (dont le niveau au 30 juin 2023 (hors dépréciation) reste quasiment identique à celui du 31 décembre 2022, soit 33 millions d'euros) entraînant les difficultés de trésorerie mentionnées dans les précédents communiqués financiers.

Au 30 juin 2023 le Groupe présente une dette nette de 12,3 millions d'euros contre une dette nette de 10,1 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Comme indiqué dans le communiqué du 16 octobre dernier, le Groupe ADVANTECH a souscrit un emprunt obligataire convertible en actions d'un montant de 3,2 millions d'euros.

Perspectives

Concernant sa trésorerie, le Groupe précise avoir totalement remboursé deux des trois prêts souscrits en 2018 et relatifs à l'acquisition de la société américaine RTG.

Le troisième prêt, pour lequel un waiver a été obtenu en juillet dernier (suite au breach de covenants au 31 décembre 2022), sera totalement remboursé en janvier 2024.

Le montant annuel des remboursements s'élève à 2,4 millions d'euros.

AURES précise par ailleurs que des discussions sont toujours en cours avec différents acteurs pour des partenariats et/ou des financements supplémentaires.

En ce qui concerne l'activité, la reprise progressive escomptée est difficilement prévisible compte tenu de l'incertitude provoquée par la situation internationale.

C'est pourquoi le Groupe met en place une équipe de gestion de crise afin de s'adapter aux conditions de marché actuelles et remédier aux problématiques qui ont conduit à des résultats financiers fortement dégradés.

