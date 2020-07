AURES TECHNOLOGIES : RESULTATS 2019

Résultats 2019

Chiffre d'affaires : 115,9 M€ soit + 12,9 % (-16,2 % sur le périmètre AURES hors RTG)

Résultat opérationnel Groupe : 5,65 M€ - 54,9 %

Résultat opérationnel Groupe hors amortissements des actifs incorporels liés à l'acquisition de RTG : 6,46 M€ soit - 48,4 %

Résultat net part du Groupe : 3 M€ - 63,2 %

Résultat net part du Groupe hors amortissements des actifs incorporels liés à l'acquisition de RTG : 3,6 M€ soit - 55,8 %

En K€ 31/12/2019 31/12/2018 Variation Chiffre d'affaires Groupe 115 873 102 657 + 12,9 % Résultat opérationnel Groupe 5 650 12 535 - 54,9 % Marge opérationnelle 4,9 % 12,2 % Résultat net Part du Groupe 2 993 8 144 - 63,2 % Marge nette 2,6 % 7,9 %

Chiffre d'affaires

En incluant RTG qui fait partie du périmètre de consolidation depuis le 16 octobre 2018, le Groupe termine l'exercice 2019 à un niveau de chiffre d'affaires de 115,9 millions d'euros soit une progression de + 12,9 % (+10,5 % en taux de change constant).

Le Groupe AURES a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 16,2% par rapport à 2018 sur le périmètre hors RTG faisant face :

à un fort effet de base principalement au cours du premier semestre,

aux conséquences des incertitudes économiques liées au Brexit,

à l'impact négatif et récurent du mouvement des «gilets jaunes» sur le monde du retail et de la restauration,

à la fin de la période de mise en conformité des systèmes d'encaissement à la norme NF525.

Toutefois, le ralentissement de la baisse de l'activité de ce périmètre n'a cessé de se confirmer au cours de l'exercice. (évolution par trimestre : T1 : -27 %, T2 : -19%, T3 : -9 %, T4 : -7%).

Résultat opérationnel

Le Groupe affiche un résultat opérationnel de 5 650 K€ soit une marge opérationnelle

de 4,9%.

Les principaux éléments constitutifs du recul de ce résultat (- 54,9 % sur l'exercice) sont :

la baisse du chiffre d'affaires sur le périmètre historique représentant une diminution de la marge brute d'environ 6 millions d'euros ;

la baisse du taux de marge brute sur le périmètre historique de 36,5 % en 2018 à 35,9% en 2019 liée à la forte évolution du taux de change moyen USD/€ (+ 5,2 %) ;

la reconnaissance d'actifs incorporels à hauteur de 6 354 K€ liée à l'acquisition de RTG et leur amortissement à hauteur de 819 K€ ;

le résultat opérationnel négatif de RTG (hors amortissements sur actifs incorporels) à hauteur de - 706 K€.

Retraité de ces nouveaux amortissements, le résultat opérationnel ressort à 6 469 K€ (soit une marge opérationnelle de 5,6 %) en recul de 48,4 % par rapport à 2018.

La première application de la norme IFRS 16 a conduit le Groupe à annuler des charges relatives aux locations à hauteur de 1 898 K€ et à constater des dotations aux amortissements à hauteur de 1 780 K€.

Résultat net

Le résultat net part du Groupe ressort à 2 993 K€ (soit une marge nette de 2,6 %), en recul de 63,2 % par rapport à 2018.

Retraité des amortissements sur actifs incorporels, il s'élève à 3 599 K€ (soit une marge nette de 3,1 %) en recul de 55,8 % par rapport à 2018.

Le résultat financier (- 753 K€ vs -143 K€ en 2018) a été impacté par les évolutions du marché des changes et par la charge d'intérêts sur dettes de location liée à la première application de la norme IFRS 16 pour un montant de 239 K€.

La charge d'impôts s'élève à 1 844 K€. Le taux effectif d'impôts est passé de 33 % en 2018 à 37,7 % en 2019.

Le résultat net incluant la part des minoritaires s'élève à 3 053 K€.

Le conseil d'administration, réuni le 1er juillet 2020, a examiné et arrêté les comptes 2019.

Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

Perspectives

Le Groupe confirme que les ambitions de croissance pour 2020, envisagées en début d'année, sont obsolètes en raison de la crise sanitaire Covid-19.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 devrait être plus impacté que celui du premier trimestre par cette dernière.

Dans ce contexte incertain, le Groupe n'est pas en mesure de donner de nouvelles perspectives.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : jeudi 30 juillet 2020 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc...) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com