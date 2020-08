AURES TECHNOLOGIES : RACHAT D'ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - MARS 2020

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de

transaction

jj/mm/aaaa Nom de

l'intermédiaire Achat / Vente /

Transfert (2) Nombre de

titres (3) Dont nombre de titres

achetés/vendus dans le

cadre d'un contrat de liquidité Cours de la

transaction (4) Montant Commentaires (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 02/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 152 Liquidite 18.3908 € 2 795.40 02/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 169 Liquidite 18.4459 € 3 117.36 03/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 184 Liquidite 18.2123 € 3 351.06 03/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 187 Liquidite 18.4460 € 3 449.40 04/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 92 Liquidite 18.2622 € 1 680.12 04/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 61 Liquidite 18.1328 € 1 106.10 05/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 239 Liquidite 18.5000 € 4 421.50 05/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 119 Liquidite 18.0494 € 2 147.88 06/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 170 Liquidite 17.8000 € 3 026.00 06/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 222 Liquidite 18.0378 € 4 004.39 09/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 217 Liquidite 17.7719 € 3 856.50 09/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 1 127 Liquidite 19.9057 € 22 433.72 10/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 265 Liquidite 21.5179 € 5 702.24 10/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 135 Liquidite 21.0241 € 2 838.25 11/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 339 Liquidite 21.2819 € 7 214.56 11/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 576 Liquidite 21.4896 € 12 378.01 12/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 223 Liquidite 20.4956 € 4 570.52 13/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 116 Liquidite 18.9343 € 2 196.38 16/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 227 Liquidite 17.8568 € 4 053.49 16/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 1 Liquidite 17.9000 € 17.90 17/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 217 Liquidite 17.4000 € 3 775.80 17/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 279 Liquidite 16.4735 € 4 596.11 18/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 111 Liquidite 16.0649 € 1 783.20 18/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 215 Liquidite 15.2442 € 3 277.50 19/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 66 Liquidite 15.2606 € 1 007.20 19/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 155 Liquidite 15.6516 € 2 426.00 20/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 105 Liquidite 15.8886 € 1 668.30 23/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 320 Liquidite 14.7816 € 4 730.11 23/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 268 Liquidite 15.4078 € 4 129.29 24/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 179 Liquidite 15.8709 € 2 840.89 24/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 8 Liquidite 15.3600 € 122.88 25/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 22 Liquidite 16.5773 € 364.70 25/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 161 Liquidite 16.5598 € 2 666.13 26/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 75 Liquidite 16.4867 € 1 236.50 26/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 650 Liquidite 17.3382 € 11 269.83 27/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 133 Liquidite 18.0639 € 2 402.50 27/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 21 Liquidite 18.1000 € 380.10 30/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 64 Liquidite 17.6069 € 1 126.84 31/03/2020 GILBERT DUPONT Achat 229 Liquidite 17.5508 € 4 019.13 31/03/2020 GILBERT DUPONT Vente 570 Liquidite 17.9069 € 10 206.93