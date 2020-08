AURES TECHNOLOGIES : RACHAT D'ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - AVRIL 2020

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de

transaction

jj/mm/aaaa Nom de

l'intermédiaire Achat / Vente /

Transfert (2) Nombre de

titres (3) Dont nombre de titres

achetés/vendus dans le

cadre d'un contrat de liquidité Cours de la

transaction (4) Montant Commentaires (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital...)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 260 Liquidite 17.9548 € 4 668.25 01/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 311 Liquidite 18.1810 € 5 654.29 02/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 303 Liquidite 17.6983 € 5 362.58 02/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 1 Liquidite 17.3000 € 17.30 03/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 53 Liquidite 17.3972 € 922.05 03/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 49 Liquidite 17.3000 € 847.70 06/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 131 Liquidite 17.8008 € 2 331.90 06/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 243 Liquidite 17.6049 € 4 277.99 07/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 71 Liquidite 17.4063 € 1 235.85 07/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 176 Liquidite 17.2313 € 3 032.71 08/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 436 Liquidite 16.8266 € 7 336.40 09/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 120 Liquidite 16.5833 € 1 990.00 09/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 80 Liquidite 16.9531 € 1 356.25 14/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 146 Liquidite 16.0281 € 2 340.10 14/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 648 Liquidite 15.9000 € 10 303.20 15/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 196 Liquidite 15.7194 € 3 081.00 15/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 120 Liquidite 16.2000 € 1 944.00 16/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 516 Liquidite 15.0732 € 7 777.77 16/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 430 Liquidite 15.2058 € 6 538.49 17/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 382 Liquidite 15.5360 € 5 934.75 17/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 17 Liquidite 15.4000 € 261.80 20/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 290 Liquidite 15.5586 € 4 511.99 20/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 256 Liquidite 15.3500 € 3 929.60 21/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 75 Liquidite 16.0333 € 1 202.50 21/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 235 Liquidite 16.2000 € 3 807.00 22/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 162 Liquidite 16.4000 € 2 656.80 22/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 422 Liquidite 16.0403 € 6 769.01 23/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 6 Liquidite 16.0500 € 96.30 23/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 75 Liquidite 16.2167 € 1 216.25 24/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 81 Liquidite 16.0815 € 1 302.60 24/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 25 Liquidite 16.2500 € 406.25 27/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 970 Liquidite 16.8448 € 16 339.46 27/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 1 Liquidite 15.9500 € 15.95 28/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 53 Liquidite 17.4764 € 926.25 28/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 65 Liquidite 17.6000 € 1 144.00 29/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 67 Liquidite 17.8000 € 1 192.60 29/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 50 Liquidite 17.7800 € 889.00 29/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 30 Liquidite 17.9000 € 537.00 29/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 39 Liquidite 17.8500 € 696.15 30/04/2020 GILBERT DUPONT Achat 152 Liquidite 17.5398 € 2 666.05 30/04/2020 GILBERT DUPONT Vente 1 Liquidite 18.0000 € 18.00