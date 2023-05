AURES TECHNOLOGIES : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 SANS RAPPORT D'AUDIT

Samedi 27 mai 2023

Mise à disposition du rapport annuel 2022

hors rapport d'audit

La société AURES Technologies a mis en ligne sur son site internet le rapport financier

annuel 2022 hors rapport d'audit.

Ce document est consultable dans l'espace Relations investisseurs du site internet :

https://www.aures-pos.fr/rapports-financiers/

et sur le site internet Actusnews.com :

https://www.actusnews.com

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80152-20230527-mad-rapport-annuel.pdf

