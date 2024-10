ADVANTECH finalise l'acquisition d'AURES Technologies :

Introduction de la marque “ADVANTECH-AURES”

sur le marché mondial

TAIPEI, Taiwan - 4 octobre 2024 ; ADVANTECH (TWSE : 2395), leader mondial de l'AIoT (« Intelligence of Things » ou Intelligence des Objets - artificielle) annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'un bloc d'actions AURES Technologies SA, entreprise française réputée pour ses Marques et Matériels POS et KIOSK (systèmes et terminaux point de vente, bornes interactives). Le 1er octobre 2024, ADVANTECH a clôturé la transaction de 1 430 381 actions auprès de l'actionnaire principal d'AURES et a souscrit la première tranche d'obligations convertibles d'un montant principal de 2 500 000 euros.

À la suite de cette acquisition, AURES opèrera sous la nouvelle identité « ADVANTECH-AURES », reflétant la collaboration entre les deux sociétés. La nouvelle Marque respectera l'esprit et les valeurs AURES, renforcés par ceux ADVANTECH - et fera ses débuts sur le marché avec la mission de fournir des produits et des services à forte valeur ajoutée. L'objectif d'ADVANTECH-AURES sera de générer de la croissance à partir des secteurs du Retail, des Services, du Food-Service et de la Restauration (hôtellerie et CHR inclus) tout en proposant ses solutions aux secteurs et marchés élargis des Services de la « Smart City* », (*ville intelligente), avec l'ambition de devenir un acteur de premier plan dans ce domaine.

MC Chiang , nouveau PDG d'AURES et vice-président d'ADVANTECH Service-IoT Group, a déclaré que cette alliance allait permettre aux deux entités de tirer parti de leur expertise respective pour consolider les offres de produits et se développer sur des marchés en évolution rapide.

AURES dispose d'un solide héritage en matière d'innovation produit et de leadership, avec une Marque et des réseaux de distribution bien établis en Europe, en Australie et aux États-Unis, que vient compléter une offre complète en matière de support et de services IT avec RTG aux États-Unis. Grâce à cette collaboration, ADVANTECH-AURES pourra proposer des gammes élargies de produits, en mettant l'accent sur la Qualité, le Design et les Solutions AIoT intégrées.

En évoquant le début de cette aventure démarrée en octobre 2023, Patrick Cathala , fondateur et président d'AURES, a déclaré : « Depuis 35 ans, nous sommes fiers de ce que nos équipes ont accompli ; AURES s'est consacré à la création de produits de haute qualité et au service de nos clients avec passion. Cette collaboration repose sur une planification méticuleuse et une vision partagée des enjeux de la croissance à venir. Avec cette alliance ADVANTECH-AURES, nous entrons dans une nouvelle phase exaltante aux côtés d'ADVANTECH. Ensemble, nous sommes plus forts . »

La réalisation de la transaction le 1er octobre entraînera le dépôt obligatoire par ADVANTECH d'une offre publique d'achat auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur toutes les actions AURES non détenues par ADVANTECH à l'exception des actions d'autocontrôle, aux mêmes conditions financières que l'acquisition des actions, c'est-à-dire au prix de 6,31 euros par action.

A propos d'ADVANTECH

Fondé en 1983, ADVANTECH propose une vision d'entreprise qui ambitionne de «?rendre la planète intelligente?». Le Groupe est un leader mondial dans les domaines des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées. Pour adopter les tendances de l'IoT, du Big Data et de l'intelligence artificielle, ADVANTECH développe et promeut des solutions matérielles et logicielles IoT ancrées par son architecture Wise-IoT Suite auprès de ses partenaires commerciaux et clients.

ADVANTECH travaille également avec ces derniers pour co-créer des écosystèmes qui accélèrent la mise à disposition de l'intelligence industrielle. ( www.advantech.com/en-eu )

A propos d'AURES Technologies

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth, AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS & KIOSK) et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente et des Services. Ses gammes complètes de terminaux et systèmes point de vente - et de bornes interactives - sont destinées aux univers du retail et du commerce, de l'hôtellerie-restauration et du food-service, des loisirs et des transports, des services publics et de l'industrie.

AURES possède une présence mondiale, avec un siège (HQ) en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.( www.aures.com ).

Code ISIN : FR 0013183589

Contact ADVANTECH-AURES:

Yannick-Florence WAELLY

Communications & PR Manager

+33 (0)1 69 11 16 60 (65 LD)

yannick.waelly@aures.com