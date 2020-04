AURES TECHNOLOGIES : Information COVID 19

Vendredi 3 avril 2020

Information COVID 19 :

Conséquences sur l'activité

Ambitions 2020 obsolètes

Report de la date de publication des résultats annuels 2019 et de l'Assemblée Générale

Suite au communiqué du 20 mars dernier, le Groupe AURES informe le marché de l'évolution de l'impact de la crise COVID 19 sur son activité dans les différents pays où il opère ainsi que sur ses ambitions 2020, la publication de ses résultats annuels 2019 et la tenue de son assemblée générale annuelle.

Activité

Toutes les décisions prises par le Groupe sont conformes au respect des dernières recommandations des gouvernements, de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités sanitaires dans les différents pays concernés.

En France, l'entité reste fermée jusqu'au 15 avril prochain, et, un accueil téléphonique et par e-mail des clients reste maintenu.

Des mesures de chômage partiel ont été prises.

En Allemagne, le site reste en activité, même si une baisse de celle-ci est attendue durant le second trimestre 2020.

Des mesures de chômage partiel vont être prises.

En Australie, l'entité reste également en activité et celle-ci est attendue en baisse durant le second trimestre 2020.

La société étudie le dispositif d'état relatif aux aides à l'emploi afin de s'assurer de son éligibilité, et, de demander à en bénéficier dans les jours à venir.

En Grande Bretagne, l'entité est fermée, et, un accueil téléphonique et par e-mail des clients reste maintenu.

Certains membres du personnel restent à disposition afin de pouvoir expédier de nouvelles commandes, notre activité étant considérée comme support à des activités indispensables à la vie de la nation.

Le niveau d'activité sera toutefois réduit au cours du second trimestre 2020.

Des mesures de chômage partiel ont été prises.

Aux Etats Unis (entité en Californie), notre activité est également considérée comme support à des activités indispensables à la vie de la nation.

En conséquence, certains membres du personnel restent à disposition.

L'activité continue, et, est attendue en baisse au cours du second trimestre 2020.

La société étudie actuellement les différentes mesures de réduction des coûts salariaux possibles, afin de procéder au choix le plus opportun en vue de la reprise d'activité à la sortie de la crise.

Enfin, en ce qui concerne RTG, l'activité étant exercée sur le marché de la restauration, une baisse de l'activité est constatée à la suite de la fermeture des restaurants sur le territoire américain et au seul maintien des activités de livraison à domicile et de drive.

Cette baisse impactera l'activité du second trimestre 2020.

En conséquence, le Groupe a mis fin aux contrats d'intérimaires non justifiés au regard du niveau d'activité et a également procédé à la réduction de ses effectifs permanents à hauteur d'environ 130 personnes.

Le Groupe étudie actuellement des mesures de réduction de coûts supplémentaires.

Enfin, le Groupe étudie différents systèmes proposés en matière de sécurisation de la trésorerie.

Ambitions 2020

En l'état actuel de la situation économique mondiale, le Groupe informe le marché que les ambitions 2020 de croissance de son chiffre d'affaires sont devenues obsolètes et qu'il n'est pas en mesure de donner de nouvelles perspectives qui dépendent de la durée du confinement et des modalités de reprise.

Publication des résultats 2019 et Assemblée Générale.

Autre conséquence de la crise sanitaire et des différents travaux d'urgence à réaliser dans le cadre de la gestion de cette dernière, le Groupe connait des retards dans l'arrêté de ses comptes annuels 2019 et ne sera pas en mesure de tenir le conseil d'administration d'arrêté des comptes le 28 avril prochain comme cela était initialement prévu.

Il tiendra le marché informé de la nouvelle date d'arrêté prévue dès que possible.

La réunion de présentation des résultats prévue le 29 avril 2020 est également reportée.

Il en est de même pour l'assemblée générale des actionnaires prévue le 23 juin 2020 étant donné que celle-ci ne peut se tenir moins de 45 jours après la date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes de l'exercice 2019.

A ce jour, le Groupe reste dans l'impossibilité de déterminer l'impact global qu'aura cette crise sur l'ensemble de l'exercice, et, tiendra le marché informé des évolutions importantes.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc...) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com