AURES TECHNOLOGIES : Information CODIV 19

Vendredi 20 mars 2020

La situation sanitaire en France et dans les différents pays où notre Groupe est présent nous oblige à prendre des mesures afin de nous conformer aux dernières recommandations des gouvernements, de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités sanitaires dans les différents pays concernés.

Nos priorités sont la santé de nos collaborateurs et la poursuite des services auprès de nos clients.

Sur le territoire français, nous avons demandé à l'ensemble du personnel de rentrer à leur domicile et de rester confiné depuis le 16 mars 2020 au soir, et, jusqu'au 31 mars prochain dans l'immédiat.

Nous maintenons un accueil téléphonique et par e-mail pour nos clients.

Sur les autres sites du Groupe (Allemagne, Australie, Etats- Unis et Grande-Bretagne), des mesures de télétravail massives sont mises en place dès que cela est possible et la présence des autres équipes sur site est gérée en fonction du contexte sanitaire local et des recommandations gouvernementales.

Le Groupe est à ce jour dans l'impossibilité de déterminer l'impact global qu'aura cette crise sur l'ensemble de l'exercice, et, tiendra le marché informé des évolutions importantes.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc...) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com