AURES TECHNOLOGIES : CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2023

Mercredi 8 novembre 2023

Troisième trimestre 2023 : 22 162 K€ (- 21,58%)

CA à fin 09/2023 : 62 856 K€ (- 21 %)

Alors que le Groupe attendait un fort ralentissement de la baisse d'activité au cours de second semestre lors de la publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, celui-ci n'a pas eu lieu.

Les conditions de marché sont restées les mêmes et l'activité est en recul de 21,58% sur le troisième trimestre 2023, et, de 21% à fin septembre 2023.

La variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US impacte négativement cette évolution A taux de change constant, le chiffre d'affaires à fin septembre 2023 est en recul de 19,56 % par rapport à la même période en 2022.

Evolution du chiffre d'affaires par entités du Groupe à fin septembre 2023 :

Australie : 5 399 K€ - 28,35 % (-22,86 % en monnaie locale)

Allemagne : 8 128 K€ - 11,32 %

Etats Unis : 3 468 K€ - 48,41 % (- 47,68 % en monnaie locale)

France : 15 220 K€ - 30,41 %

UK : 6 031 K€ - 34,35 % (- 32 ,46 % en monnaie locale)

RTG : 22 969 K€ - 3,66 % (- 1,64 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 1 642 K€ + 32,10 %

Chiffre d'affaires consolidé

( K€) 2023 2022 Variation Variation à taux de change constant 1er trimestre 19 770 25 012 - 20,96 % - 21,82 % 2 ème trimestre 20 925 26 291 - 20,41 % - 18,79 % 3 ème trimestre 22 162 28 261 - 21,58 % - 18,33 % Cumul à fin 09/2023 62 857 79 565 - 21,00 % - 19,56 %

Perspectives

Le Groupe n'envisage pas de modification significative de tendance de l'activité d'ici la fin de l'exercice.

Dans ce contexte, le Groupe continue des discussions avec différents acteurs pour des partenariats et/ou des financements supplémentaires.

Le Groupe a également mis en place une équipe de gestion de crise afin de s'adapter aux conditions de marché actuelles et remédier aux problématiques qui ont conduit à des résultats financiers fortement dégradés.

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

