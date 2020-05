AURES TECHNOLOGIES : CHIFFRE D'AFFAIRES T1 2020 - INFORMATION COVID

Lundi 11 mai 2020

Chiffre d'affaires T1 2020 : 26,6 M€, + 0,57 %

Activité stable à périmètre constant : - 1,38 % y compris impact COVID 19

Alors que le début d'année a été marqué par une dynamique de l'activité en Allemagne, aux Etats Unis et chez RTG, le Groupe AURES enregistre une stabilité de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2020 (26,6 millions d'euros contre 26,5 millions d'euros sur la même période 2019) malgré l'impact de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sanitaires inédites.

A fin février 2020, le Groupe enregistrait une croissance de son chiffre d'affaires de 12,15% (+ 9,60% à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période en 2019.

Au mois de mars, les mesures de confinement mises en place pour freiner la pandémie, notamment en France, ont fortement perturbé l'activité du Groupe. Le chiffre d'affaires du Groupe a ainsi diminué de plus de 19% en mars 2020.

Evolution du chiffre d'affaires par entités :



Australie : 1 892 K€ - 25,0 % (- 22,5 % en monnaie locale)

Allemagne : 3 145 K€ + 21,4 %

Royaume Uni : 3 384 K€ - 7,3 % (-8,6 % en monnaie locale)

France : 4 912 K€ - 24,1 %

Etats Unis : 3 888 K€ + 14,0% (+10,8 % en monnaie locale)

RTG : 9 400 K€ +20,2% (+16,6 % en monnaie locale)

Chiffre d 'affaires consolidé (K€) 2019 2020 Variation Variation à change et périmètre constant 1er trimestre 26 470 26 621 + 0,57 % - 1,38 %

Point de situation suite à la pandémie de coronavirus :

Les mesures de restriction dans les pays où le Groupe opère, ont continué à affecter significativement les opérations du Groupe.

Le chiffre d'affaires sera probablement plus impacté au deuxième trimestre 2020. L'activité en France et en Grande Bretagne a été quasiment à l'arrêt au cours du mois d'avril.

La levée progressive de ces restrictions devrait permettre une reprise graduelle de l'activité.

En France, l'entité a été réouverte ce jour dans le respect des normes de sécurité et avec des effectifs adaptés au niveau d'activité attendue à court terme.

Sur le plan opérationnel, le Groupe a mis en place toutes les mesures de réduction des coûts possibles pour chacune des entités comme indiqué dans le communiqué du 3 avril dernier.

A la date d'aujourd'hui, la réduction d'effectif chez RTG (société de service sur le marché de la restauration aux Etats Unis) atteint 146 personnes.

Enfin, en matière de sécurisation de la trésorerie, le Groupe a postulé et obtenu le prêt garanti par l'Etat (PGE) en France et le Paycheck Protection Program (PPP) aux

Etats Unis.

Perspectives

En raison de l'impact de la crise sanitaire Covid-19, le Groupe confirme que les ambitions de croissance pour 2020 sont devenues obsolètes. Le Groupe n'est pas en mesure de donner de nouvelles perspectives.

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc...) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com