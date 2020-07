AURES TECHNOLOGIES : CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2020

Jeudi 30 juillet 2020

Premier semestre 2020

Activité du Groupe fortement impactée par la crise liée au COVID-19

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2020 : 16,1 M€, - 47,6% (- 48 % à taux de change constant)

Chiffre d'affaires S1 2020 : 42,7 M€, -25,4 % (-26,2% à taux de change constant)

Toutes les entités du Groupe ont été affectées par la pandémie de coronavirus.

Nos produits étant destinés à être utilisés sur les marchés du retail, de l'hôtellerie/restauration et des points de ventes ; la fermeture des restaurants, cinéma, stades, aéroports, etc... a très fortement impacté l'activité de nos clients et par conséquent celle du Groupe dès le mois de mars 2020 en ce qui concerne la France et à partir d'avril pour les autres sociétés du Groupe.

Les déconfinements et levées progressives des restrictions dans le monde ont autorisé un rattrapage des livraisons suspendues. Le mois de juin 2020 montre, de ce fait, une légère amélioration du chiffre d'affaires sans pour autant correspondre encore à réelle reprise de l'activité.

Deux entités du Groupe, l'Allemagne et RTG (USA), sont moins fortement impactées.

Le chiffre d'affaires du second trimestre 2020 s'élève à 16,1 millions d'euros en recul de 47,6 % par rapport à la même période en 2019.

Le Groupe termine le premier semestre 2020 à un niveau de chiffre d'affaires de

42,7 millions d'euros en recul de 25,4 %.

Evolution du chiffre d'affaires par entités à fin juin 2020 :

France : 8 836 K€ - 40,6 %

Australie : 3 076 K€ - 41,3 % (- 39,2 % en monnaie locale)

Allemagne : 5 451 K€ - 6,0 %

Royaume-Uni : 4 448 K€ - 41,0 % (- 41,4 % en monnaie locale)

Etats-Unis : 4 965 K€ - 28,9 % (- 30,6 % en monnaie locale)

RTG : 15 938 K€ - 5,0 % (-7,4% en monnaie locale)

Chiffre d'affaires consolidé

(K€) 2020 2019 Variation Variation à taux de change constant 1er trimestre 26 606 26 470 + 0,57 % -1,38 % 2ème trimestre 16 108 30 759 - 47,63 % - 47,91 % Cumul à fin 06/2020 42 714 229 25,36 % 26,18 %

Perspectives

En raison de l'impact de la crise sanitaire Covid-19, le Groupe confirme que les ambitions de croissance pour 2020 sont devenues obsolètes. Le Groupe n'est pas en mesure de donner de nouvelles perspectives.

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc...) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com