Aures Technologies : chiffre d'affaires en recul de 12,53% en 2024

Il "poursuit des efforts de restructuration visant à maintenir une stratégie axée sur le design et l'innovation technologique, avec une attention particulière portée à l'amélioration de l'expérience client pour les segments grands comptes et réseaux de partenaires".

"Les conditions de marché sont demeurées inchangées, entraînant une baisse de 19,36% de l'activité au quatrième trimestre 2024 et une diminution de 12,53% en cumul annuel à fin décembre 2024", précise la société.

(AOF) - Aures Technologies publie un chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2024 "stable" à 18,9 millions d'euros. Son chiffre d’affaires 2024 ressort à 75,5 millions d'euros, en recul de 12,53%. Le fabricant de solutions informatiques à destination des professionnels du commerce souligne que "la tendance baissière de ce quatrième trimestre reste alignée à celle du trimestre précédent". Le groupe invoque aussi "le contexte géopolitique, les crises persistantes, l'inflation et l'incertitude du marché du retail qui continuent d'affecter de manière significative ses marchés".

