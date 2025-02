AURES TECHNOLOGIES : CA 2024

AURES Technologies

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2024 stable : 18,9 m€.

Chiffre d'affaires 2024 : 75,5 m€ (- 12,53 %).

La tendance baissière de ce quatrième trimestre reste alignée à celle du trimestres précedent ; le contexte géopolitique, les crises persistantes, l'inflation et l'incertitude du marché du Retail continuent d'affecter de manière significative les marchés sur lesquels le Groupe opère, contribuant principalement à maintenir un faible niveau d'activité.

Lors de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le Groupe n'avait pas anticipé de changement de tendance pour la fin de l'année. Les conditions de marché sont demeurées inchangées, entraînant une baisse de 19,36 % de l'activité au quatrième trimestre 2024 et une diminution de 12,53 % en cumul annuel à fin décembre 2024.

Evolution du chiffre d'affaires par entités du Groupe :

Australie : 6 603 K€ - 4,49 % (- 3,75 % en monnaie locale)

Allemagne : de 10 836 K€ - 0,15 %

Etats Unis : us 4 631 K€ - 5,78 % (- 5,49 % en monnaie locale)

France : 16 391 K€ - 25,96 %

UK : 8 256 K€ + 7,50 % (+ 4,77 % en monnaie locale)

RTG : 27 055 K€ - 14,80 % (- 14,77 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 1 758 K€ - 15,88 %

Chiffre d'affaires consolidé (K€) (*) 2024 2023 Variation Variation à taux de change constant

1er trimestre 19 457 19 770 - 1,58 % - 1,04 %

2ème trimestre 19 307 20 925 - 7,73 % - 8,34 %

3ème trimestre 17 826 22 162 - 19,56 % - 19,41 %

4ème trimestre 18 942 23 490 - 19,36 % -19,95 %

Cumul annuel 75 532 86 347 - 12,53 % -12,67 %

(*) données non auditées pour 2024

Perspectives

Le Groupe n'envisage pas de modification significative de tendance de l'activité sur le premier trimestre 2025.

Dans ce contexte, le Groupe poursuit des efforts de restructuration visant à maintenir une stratégie axée sur le design et l'innovation technologique, avec une attention particulière portée à l'amélioration de l'expérience client pour les segments grands comptes et réseaux de partenaires.

Le Groupe assure le suivi des résultats de l'équipe stratégique mise en place dont l'objectif est d'organiser l'arrivée de nouveaux produits issus de son partenariat avec le groupe ADVANTECH, afin d'élargir sa gamme avec des produits venant compléter son offre globale destinée aux secteurs du Retail, et d'optimiser sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS & KIOSK) et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente et du Retail.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume- Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Début octobre 2024, AURES a rejoint le Groupe ADVANTECH et opère désormais sous le nom et la marque « ADVANTECH-AURES ».

Code ISIN : FR 0013183589

