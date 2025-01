AURES TECHNOLOGIES : Bilan Semestriel Contrat de Liquidité

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AURES TECHNOLOGIES à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 747

Solde en espèces: 8 451,38 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 0 titres 0,00 € 0 transactions VENTE 0 titres 0,00 € 0 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition:

Nombre d'actions : 731

Solde en espèces: 69 950,38 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

