AURES TECHNOLOGIES : AURES: Résultats S1 2024

Jeudi 31 octobre 2024

AURES : Résultats S1 2024 :

Pertes en net recul par rapport au S1 2023

Résultat opérationnel : -2 072 K€

Résultat net : - 2 051 K€

Résultat net Part du Groupe : - 2 048 K€

En K€ 30/06/2024 30/06/2023 Variation Chiffre d'affaires Groupe 39 287 40 695 - 3.5% Résultat opérationnel Groupe - 2 072 - 3 833 + 45.9% Marge opérationnelle - 5.27% -9.42% Résultat net - 2 051 - 3 751 + 45.3 % Résultat net Part du Groupe - 2 048 - 3 735 + 45.2% Marge nette - 5.22% - 9.18%

Chiffre d'affaires

Au premier semestre 2024, la situation de crise, d'inflation et d'incertitude, qui continue de toucher les marchés européens sur lesquels évolue le Groupe est la principale cause du maintien du faible niveau d'activité.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe est de – 2 072 K€, soit un taux de marge opérationnelle de - 5.27%.

L'évolution du résultat est principalement liée à :

- Une légère baisse du taux de marge brute qui s'élève à 51.4% au cours du premier semestre 2024 contre 52.4% Par rapport à la même période en 2023. Le résultat opérationnel est donc principalement impacté par l'annulation d'une dette sociale de 1.1M€ dans le cadre d'un accord lors de la cession de la société Konnect.

- L'absence de dotation aux amortissements sur les actifs incorporels liés à l'acquisition de J2 (environ 300 K€); ces derniers ayant été totalement amortis au 31 décembre 2023.

Résultat net

Le résultat net ressort à – 2 051 K€.

Le résultat financier est de -258 K€ (contre - 87 K€ sur la même période en 2023), et, est principalement impacté par l'évolution du marché des changes.

Les impôts correspondent en majeure partie à la variation des impôts différés.

Trésorerie

Au 30 juin 2024 le Groupe présente une dette nette de 2.6 millions d'euros contre une dette nette de 2.8 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Le 1 er octobre 2024, acquisition par Advantech d'un bloc d'actions AURES Technologies auprès de Patrick Cathala, préalablement au dépôt par Advantech d'un projet d'offre publique d'achat obligatoire sur les actions d'AURES Technologies suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire, et émission d'obligations convertibles, dont une première tranche de 2.500.000 € de montant en principal a été souscrite par Advantech (AURS - FR0013183589).

Perspectives

Compte tenu de l'incertitude provoquée par la situation économique et politique internationale, le Groupe n'envisage pas de modification significative de tendance de l'activité d'ici à la fin de l'exercice 2024.

Risques et incertitudes

Les risques et incertitudes pesant sur l'activité pour les mois à venir demeurent globalement conformes à l'analyse présentée dans le rapport de gestion figurant dans le rapport annuel 2023. Les litiges en cours au 31 décembre 2023 n'ayant pas connu d'évolution significative au 30 juin 2024 ou de dénouement contraire à l'analyse présentée lors de l'établissement des comptes au 31 décembre 2023, la société a maintenu la position adoptée lors de celle-ci.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024 : 6 novembre 2024 après bourse.

