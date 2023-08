AURES TECHNOLOGIES : AURES communique sur ses négociations en cours et avertit sur une situation de trésorerie très tendue

Mercredi 23 août 2023

AURES communique sur ses négociations en cours et avertit sur une situation de trésorerie très tendue.

Dans la situation économique actuelle qui a engendré une non reprise du chiffre d'affaires du Groupe depuis le début de cette année, telle qu'annoncée dans le communiqué du 21 juillet dernier; le Groupe prévoit des résultats semestriels encore négatifs.

Il anticipe, pour l'exercice en cours, de nouvelles pertes, même si la baisse du chiffre d'affaires attendue sur l'exercice devrait être inférieure à celle du premier semestre 2023.

Ceci continue d'impacter les stocks, toujours à un très haut niveau, pesant ainsi fortement sur la trésorerie au-delà du 1 er septembre 2023.

Parallèlement, le Groupe annonce avoir engagé des discussions très avancées avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles.

Le Groupe AURES tiendra le marché informé des suites des discussions en cours.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

