AURES TECHNOLOGIES : ADVANTECH-AURES annonce sa présence sur EuroCIS 2025

A DVANTECH et AURES unissent leurs forces et annoncent leur présence sur EuroCIS 2025 sous la nouvelle bannière « ADVANTECH-AURES ».

Parc des Expositions de Düsseldorf – du 18 au 20 février 2025

Hall 9 - Stand F26

Together we are Stronger*!

Lisses - Maisach - Germering - 3 février 2025 ; ADVANTECH , leader mondial dans les secteurs de l'AIoT et de l'Intelligence Artificielle, a annoncé début octobre 2024 l'acquisition de AURES Technologies, constructeur Informatique spécialisé dans les Solutions POS (point de vente) et KIOSK (bornes interactives) depuis plus de 35 ans.

AURES opère désormais sous la nouvelle identité de Marque « ADVANTECH-AURES », à l'international ; l'objectif est de préserver le capital et l'esprit AURES - tout en en valorisant les fondamentaux et les acquis grâce à l'envergure, la force de frappe et l'expertise du Groupe ADVANTECH dans l'informatique de pointe et des hautes technologies, au niveau mondial.

La nouvelle Marque A+A a fait une arrivée remarquée avec l'objectif de fournir des Produits et Services à forte valeur ajoutée, afin de booster sa croissance à partir des secteurs Retail et Hospitality (restauration, food-service, hôtellerie) des loisirs, des services, de l'industrie, etc. ; l'élargissement de cette offre aux « Intelligent City Services* », afin de positionner A+A sur ce segment, est inscrit dans la nouvelle stratégie.

(*Services Urbains Intelligents – ou Services de la Ville Intelligente)

MC CHIANG, nouveau PDG d'ADVANTECH-AURES et Vice-Président d'ADVANTECH Service-IoT Group, a expliqué que ce rapprochement allait permettre aux deux entités d'optimiser leur expertise mutuelle pour développer des offres conjointes et dynamiser leur développement sur des marchés concurrentiels très évolutifs.

« AURES bénéficie d'un environnement et d'un héritage conséquents en matière d'innovation produit et de leadership, avec une Marque forte et des réseaux de partenaires bien établis en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, enrichis par le savoir-faire de RTG aux États-Unis pour les activités Support et Services associés.

Grâce à cette alliance, ADVANTECH-AURES fournira à terme un portefeuille de gammes élargies de produits POS & KIOSK, en mettant l'accent sur la Qualité, le Design ainsi que sur l'intégration de Solutions AIoT » a-t-il conclu.

« Plus forts ensemble » : La nouvelle devise ADVANTECH-AURES prend corps lors d' EuroCIS 2025

Stronger Together : « EuroCIS 2025 représente une étape clé pour ADVANTECH-AURES, dont le champ d'action et les activités sont en pleine évolution » explique Hilmar BUCHWALD, Directeur ADVANTECH-AURES en charge des régions de langue allemande (région DACH).

En effet, le Salon de Düsseldorf de février 2025 est le tout premier événement européen et international où la nouvelle Marque A+A et ADVANTECH apparaîtront soudés, afin de présenter ensemble des projets ambitieux en matière d'innovation et de technologies avancées.

La Vision et le Projet ADVANTECH-AURES pour les années à venir impliquent des défis majeurs qui peuvent être énoncés comme suit :

o Positionner ADVANTECH-AURES comme fournisseur de Solutions informatiques complètes (end to end) pour les Secteurs du Point de Vente, du Retail et des Services

Grâce à l'expertise et à l'expérience ADVANTECH dans le domaine de la logistique, ADVANTECH-AURES sera en mesure d'introduire et de proposer des solutions complètes, depuis les outils de réception des marchandises jusqu'au processus d'encaissement en magasin, avec un seul point d'entrée pour le client, quels que soient ses besoins. Ces solutions complètes seront présentées sur le stand A+A et ADVANTECH.

o Proposer des gammes élargies de Produits et de Solutions POS et KIOSK (Cross-selling Products)

Durant EuroCIS 2025, ADVANTECH et ADVANTECH-AURES dévoileront des gammes élargies de produits communs, incluant les matériels POS et KIOSK AURES (A+A) que viendront compléter les solutions ADVANTECH (systèmes POS et KIOSK des gammes UTK, UTC et UBX, par exemple).

o D u Matériel Standard jusqu'aux Solutions clés en main entièrement personnalisées et sur mesure

ADVANTECH-AURES se positionne comme un interlocuteur de référence pour ses partenaires et clients, en proposant à la fois des versions standard de ses produits, mais aussi des options clés en main entièrement personnalisées (solutions co-conçues et co-brandées, matériels POS et KIOSK customisés, etc).

o P ositionner A+A comme fournisseur majeur d'Applications et de Services avancés dans les secteurs des technologies de l'Edge Computing et de l'IA intégrées

ADVANTECH et ADVANTECH-AURES entendent évoluer ensemble pour devenir un partenaire de choix dans le domaine de l'Edge Computing et de l'IoT à l'échelle mondiale.

A terme, le statut de ADVANTECH-AURES ne se limitera plus à celui de «Hardware Only Manufacturer» (constructeur de solutions matérielles) mais deviendra celui d'un acteur clé dans la fourniture clé en main de solutions Hi Tech et de plateformes avancées - dans le cadre du concept « ICity Service» développé par ADVANTECH.

o Préserver l' ADN AURES (A+A) avec des systèmes POS & KIOSK « remarquablement différents »

Conçus et développés par AURES (aujourd'hui ADVANTECH-AURES) depuis 2005, les Equipements et Solutions fabriqués par le Groupe sont le résultat de décennies d'expérience et d'expertise dans les secteurs POS et KIOSK. Ces concepts sont toujours proposés avec l'idée que le design, les couleurs, les formes et l'ergonomie, négligés il y a encore quelques années, sont des éléments clés et déterminants dans la perception et le fonctionnement des environnements Retail d'aujourd'hui.

Les fonctionnalités et les technologies - même les plus avancées - ne sont plus les seuls prérequis, car les Retailers et les utilisateurs souhaitent des matériels POS et KIOSK au design adapté, personnalisé, afin d' affirmer leur identité et leur image de marque sur l'ensemble du parcours du client.

A propos d'ADVANTECH et de ADVANTECH-AURES

o « Enabling an Intelligent Planet* » est la devise ADVANTECH. Créé en 1983, le Groupe est un leader mondial dans le domaine de l'informatique professionnelle de pointe et de l'AI, des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées. Pour anticiper et embrasser les tendances de l'IoT, du big data et de l'intelligence artificielle, ADVANTECH propose des solutions matérielles et logicielles IoT pour aider ses partenaires et clients à connecter leurs filières industrielles et commerciales. ADVANTECH travaille également avec ses partenaires pour cocréer des écosystèmes qui accélèrent la percée de l'intelligence artificielle. Le Groupe emploie 8 800 personnes dans le monde, dans une centaine de sites et d'entités à l'international ; Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,07 milliards de dollars en 2023.

www.advantech.com

*Pour une Planète Intelligente

o Opérant sous l'identité « AURES Technologies » avant son acquisition début octobre 2024 par ADVANTECH, ADVANTECH-AURES conçoit, développe et commercialise des Solutions Informatiques (POS & KIOSK systems) pour tous les secteurs du Point de Vente, du Retail et des Services, depuis plus de 35 ans.

Ses gammes complètes de terminaux et systèmes POS - et de solutions KIOSK interactives (bornes de commande, SCO, etc) - sont destinées aux secteurs du Retail, de l'hôtellerie-Restauration (CHR, food-service, etc), des Loisirs et du Divertissement, des Transports, des Services (services publics, services médicaux, etc) et de l'Industrie. ADVANTECH-AURES est présent dans le monde entier, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux États-Unis, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs présent dans plus de 60 autres pays .

www.advantech-aures.com

