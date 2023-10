Aures : convertibles pour 3,2 millions d'euros et assemblée générale

Au dernier CES les innovations dans la santé ont fait une avancée notable. Grâce au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle, de nombreux objets mesurant les constantes de chacun et communiquant dans toutes les pièces ont été divulgués. Des capteurs permettent d'analyser l'urine, de surveiller les niveaux de nutriments ou d'hormones. D'autres objets permettent de mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque et d'autres indicateurs en analysant le visage à partir d'un selfie. Les produits sur le créneau de la prévention sont très prometteurs, de même que certaines start-up, à l'image de la française Withings. Après sa Body Scan, station de santé connectée pour la maison, la société s'apprête à commercialiser le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile. Elle affronte ainsi les géants américains comme Apple sur le marché de la prévention.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fin août, Aures avait averti " sur une situation de trésorerie très tendue ". Elle avait alors indiqué avoir engagé des discussions " très avancées " avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles.

(AOF) - Aures (+128,57% à 3,20 euros) a annoncé la signature d'un contrat relatif à l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant nominal de 3,2 millions d'euros avec Advantech, spécialiste des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées. La durée de l'emprunt a été fixée à 2 ans et le prix de conversion à 4 euros. Ce dernier représente une prime de 2,6206 euros par rapport au cours de 1,3794 euro. 800 000 obligations convertibles (OC) seront émises.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.