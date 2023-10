Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auplata: plus de 50 kg d'or produits en septembre en Guyane information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 18:25









(CercleFinance.com) - Auplata Mining Group (AMG) fait savoir que sa production d'or avant raffinage a dépassé les 50 kilos en septembre 2023 en Guyane française, constituant ainsi 'l'un des meilleurs mois de production' depuis le démarrage de l'usine 'Dieu Merci'.



Le titre est estimé à 94% d'or fin, reflétant une performance qui confirme la montée en puissance de la production de l'usine de 'Dieu Merci'.



La production cumulée d'AMG Guyane depuis le 1er janvier 2023 s'établit désormais à plus de 320 kg d'or avant raffinage (titré à 92% d'or fin), un niveau supérieur à celui de la production totale de 2021 (304 kg) et plus du double de la production 2022 (157 kg).



Selon AMG, 'cette performance mensuelle résulte notamment de l'excellence opérationnelle, de la constante amélioration du taux de productivité, d'une stabilisation de l'alimentation de l'usine en minerai et d'une amélioration du taux de récupération à près de 94%'.



AMG a en outre bénéficié d'une pluviométrie moins importante qu'en 2022 permettant de faciliter le travail du minerai.







Valeurs associées AUPLATA MNG GRP Euronext Paris 0.00%