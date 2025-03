Auplata Mining Production 2024

L'année 2024 a été marquée par des défis opérationnels significatifs pour Auplata Mining Group, notamment en Guyane et au Pérou. Cependant, grâce à une série de mesures correctives ambitieuses et à la mobilisation de nos équipes, nous avons réussi à stabiliser nos opérations et à poser les bases d'une reprise durable. Les cours soutenus de l'or et des métaux de base ont permis de limiter l'impact financier de ces difficultés. Nous abordons 2025 avec confiance, portés par des objectifs de production ambitieux et un plan de développement robuste