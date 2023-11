AUPLATA MINING GROUP : TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AMG - REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2023

Tenue de l'assemblée générale d'AMG

À la suite du dépôt auprès de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Cayenne d'une requête afin d'obtenir un délai supplémentaire, jusqu'au 30 novembre 2023, pour la tenue de son assemblée générale annuelle, la société AMG annonce que le Tribunal Mixte de Cayenne a rendu une ordonnance le 6 novembre 2023 accordant la prorogation de la tenue de l'assemblée au plus tard le 30 novembre 2023.

Compte tenu de la finalisation de l'établissement des états financiers annuels 2022, tant sociaux que consolidés, après consultation avec le collège des commissaires aux comptes de la société, prenant en compte le temps nécessaire, afin de permettre à ces derniers de pouvoir finaliser leurs travaux et pouvoir établir leurs différents rapports conformément aux normes applicables, les délais réglementaires impartis pour la tenue d'une assemblée générale le 30 novembre 2023 ne peuvent être respectés.

Le calendrier définitif est le suivant :

Mercredi 29 novembre 2023 : Comité d'audit en présence des commissaires aux comptes ; Conseil d'administration qui arrête les comptes annuels 2022 sociaux et consolidés, en présence des commissaires aux comptes.

: Vendredi 1 er décembre 2023 : Publication de l'avis de convocation au Bulletin des Annonces légales Obligatoires ; Publication de l'avis de convocation dans un Journal d'Annonces légales ; Mise en ligne de l'ensemble de la documentation requises, en ce compris l'ensemble des rapports des commissaires aux comptes.

: Lundi 18 décembre 2023 : Tenue de l'assemblée générale sur première convocation.

:

La société va donc présenter une requête auprès de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne afin d'obtenir un nouveau report jusqu'au 31 décembre 2023 pour la tenue de son assemblée générale annuelle.

La société tiendra informé le marché.

Report de la publication des comptes semestriels 2023

Du fait des différents reports de la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et afin d'assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité de l'information fournie dans ses états financiers semestriels 2023, AMG est contrainte de reporter la publication de ses comptes semestriels 2023.

Le rapport semestriel 2023, comprenant les états financiers semestriels consolidés, le rapport de gestion semestriel, sera disponible sur le site internet d'AMG, espace "Investisseurs", rubrique "Documents", dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 18 décembre 2023.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou et au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca). AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group: www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74