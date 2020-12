AUPLATA MINING GROUP : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 novembre 2020

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) publie les résultats du vote des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte du 30 novembre 2020.

L'Assemblée Générale des actionnaires d'AMG s'est tenue à huis clos, sous la présidence de Monsieur Luc Gérard, sans la présence physique des actionnaires.

À l'exception de la 21ème résolution, qui n'était pas recommandée par le Conseil d'administration, toutes les résolutions ont été adoptées.

Sur la base des bulletins de votes reçus, au plus tard le 26 novembre 2020 à 15 heures, 115 527 658 actions ont été enregistrées sur un total de 274 208 499 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 42,13% pour l'ensemble des résolutions.

Le résultat du scrutin global et du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la Société (investisseurs / Documents / 2020 / Assemblées générales).

Les actionnaires ont notamment approuvé :

Les comptes annuels sociaux 2019 ;

Les comptes annuels consolidés 2019 ;

L'affectation du résultat ;

Le programme de rachat d'actions ;

Une réduction de capital pour cause de pertes d'un montant de 54 841 699,80 € pour ramener le montant du capital social de 191 945 949,30 € à 137 104 249,50 € par imputation des pertes constatées dans les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 dûment approuvés par l'Assemblée Générale, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de soixante-dix centimes (0,70) d'euro à cinquante centimes (0,50) d'euro ;

Le projet de délégation au Conseil d'administration d'une réduction de capital non-motivée par des pertes d'un montant de 136 967 145,2505 € pour ramener le montant du capital social de 137 104 249,50 € à 137 104,2495 €, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de 0,50 € à 0,0005 €, ainsi que la possibilité de pouvoir procéder au regroupement des actions composant le capital social de la Société de telle sorte que 10 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,0005 € après réduction du capital social non motivée par des pertes seront échangées contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 0,005 € ;

Toutes les résolutions portant sur les délégations financières au Conseil d'administration ;

Les modifications statutaires nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec les dispositions légales.

Compte tenu de la pandémie et de l'impossibilité de pouvoir tenir une assemblée générale en la présence des actionnaires, un compte rendu opérationnel est disponible sur le site internet de la Société : https://auplatamininggroup.com/wp-content/uploads/2020/11/Compte-rendu-ope .

Luc Gerard, Président - Directeur général d'AMG, déclare : « 2020 a été une année particulière, du fait de la pandémie et de la transition opérationnelle d'AMG. Nous terminons l'année sur de bons rails avec une opération en Guyane française en production et en phase d'atteindre sa production nominale. Ajoutant à cela, le rebond des cours des métaux de base produit par AMG, l'année 2021 s'annonce prometteuse. Nous vous invitions à prendre connaissance du compte rendu opérationnel 2020 d'AMG. »

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

