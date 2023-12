AUPLATA MINING GROUP : RESULTATS ANNUELS 2022 AUDITÉS - TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AMG - REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2023

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) publie ses comptes annuels 2022, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 4 décembre 2023. Le Rapport annuel 2022, comprenant les états financiers annuels consolidés, le rapport de gestion 2022 et, dans un document séparé, le rapport de Responsabilité Sociale d'Entreprise 2022 (RSE), sont disponibles sur le site internet d'AMG, Espace investisseurs, rubrique Investisseurs / Documents / 2023 / Assemblées Générales.

Production annuelle consolidée

La production annuelle 2022 présente une progression du volume de minerai traite de 14,2% au niveau du groupe, grâce à une bonne performance du Maroc et du Pérou et malgré la contre-performance de la Guyane dû à la fermeture de l'usine de Dieu Merci pendant la majeure partie de l'année 2022. Soulignons en particulier la croissance en production de concentre de cuivre (+111,8%) et celles soutenues du concentré de plomb (+19,1%).

Production du Groupe Cumul 2022 Cumul 2021 Variation Variation % Minerai traité (en tonnes) 535 287,00 468 928,00 66 359,00 14,2% Concentré de Zinc (en tonnes) 13 122,00 11 989,00 1 133,00 9,5% Concentré de Plomb (en tonnes) 29 389,00 24 670,00 4 719,00 19,1% Argent contenu dans les concentrés Plomb et Zinc (en tonnes) 34,20 30,30 3,90 12,9% Concentré de Cuivre (en tonnes) 699,00 330,00 369,00 111,8% Or produit avant affinage (en Kg) 157,85 304,11 - 146,26 -48,1%

Chiffre d'affaire par entités – informations condensées

L'exercice 2022, le compte de résultat consolidé présente une hausse du chiffre d'affaires de 10,6 M€ soit une croissance de +14,3%. Cette croissance est portée essentiellement par la croissance de la production de minerai les effets de cours de métaux se compensent dans la majeure partie.

Chiffre d'affaires par entité

(Millions euros) Chiffre d'affaires 2022 Chiffre d'affaires 2021 Variation % de variation GUYANE FRANCAISE 8,670 15,365 (6,694) -43,6% PEROU 20,855 16,039 +4,816 +30,0% MAROC 55,213 42,735 +12,478 +29,2% TOTAL CONSOLIDE 84,739 74,139 +10,600 +14,3%

Compte de résultats consolidés 2022 – informations condensées

Les résultats financiers avant éléments inhabituels montrent un résultat net positif de 3,543 M€ en 2022 contre une perte de 7,100 M€ en 2021 soit une progression de (+10,643 M€) dû essentiellement à une augmentation du chiffre d'affaires alors que l'ensemble des coûts et des charges n'a connu qu'une légère progression.

Données en K€ 31-12-2022 - Avant élements inhabituels Eléments inhabituels 31/12/2022 31/12/2021 publié 31/12/2021 corrigé Chiffre d'affaires 84 739 0 84 739 74 139 74 139 Achats et services (39 332) 0 (39 332) (32 576) (32 576) Charges de personnel (14 931) 0 (14 931) (14 038) (14 038) Impôts et taxes (958) 0 (958) (505) (505) Dotations aux amortissements et provisions (16 380) 0 (16 380) (13 991) (14 030) Autres produits et charges d'exploitation (1 756) 0 (1 756) (1 817) (1 817) Résultat opérationnel courant 11 383 0 11 383 11 212 11 173 Produits et charges non récurrents 0 (18 249) (18 249) (309) (309) Résultat opérationnel 11 383 (18 249) (6 866) 10 903 10 864 Résultat financier (10 085) (23 984) (34 069) (14 798) (14 798) Résultat courant 1 297 (42 233) (40 936) (3 895) (3 934) Impôt sur le résultat 2 246 (26 512) (24 265) (3 166) (3 166) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0 0 0 Résultat après impôts des activités poursuivies 3 543 (68 745) (65 201) (7 061) (7 100) Résultat net 3 543 (68 745) (65 201) (7 061) (7 100)

Les comptes 2022 ont fait l'objet de divers éléments inhabituels [1] , ceux-ci sont composés principalement de :

De la dépréciation d'un montant de -6,6 M€ sur le titre minier " Yaou " sis en Guyane française,

De la dépréciation enregistrée pour -5,4 M€ sur le titre minier « Bon Espoir » sis également en Guyane française,

De dotations exceptionnelles dans le cadre de rupture de contrat et litiges sociaux pour -0,7 M€

D'une provision pour litige a été enregistrée dans le cadre du contrôle mené par l'Office des changes sur la société CMT portant sur les opérations d'investissements durant les exercices 2012 à 2022. Sur la base des estimations les plus récentes, le Groupe à provisionner dans ses comptes un montant de 4,3 M€.

Le Groupe a enregistré dans les comptes 2022, 24,0 M€ [2] d'impacts liés à la juste valeur des changes financières liées aux émissions d'emprunts convertibles pour 22,4 M€, et 1,6 M€ de mise à la juste valeur des instruments dérivés incorporés aux dettes financières.

Le Groupe a enregistré dans les comptes 2022, 26,5 M€ d'impacts fiscaux liées à l'évolution du taux d'impôt aux Maroc passant de 20% en 2022 à 35% en 2026. L'impact correspond à l'adaptation du taux d'impôt appliqué à la juste valeur des actifs miniers déterminée en 2021 lors de l'exercice d'allocation du prix d'acquisition.

Le résultat opérationnel courant se monte à 11,4 M€ vs. 11,2 M€ en 2021, cette stagnation s'explique par un arrêt temporaire de production en 2022 de l'unité Dieu Merci, qui malgré cela a pris la décision de maintenir l'emploi et autres maintenances nécessaires au redémarrage de son activité en 2023.

Les dotations aux amortissements se montent à 16,4 M€ vs. 14,0 M€ en 2021, cette augmentation est en phase avec les investissements réalisées les exercices précédents.

Le R-EBITDA généré par le Groupe se monte à 27,8 M€ vs. 25,2 M€ en 2021.

Le résultat net présente une perte de 65,2 M€ provenant majoritairement d'éléments inhabituels, hors éléments inhabituels le résultat net se monte à +3,5 M€.

Segmentation des résultats opérationnels :

En K€ GUYANE FRANCAISE PEROU MAROC TOTAL CONSOLIDE 31-12-2022 TOTAL CONSOLIDE 31-12-2021 - Publié TOTAL CONSOLIDE 31-12-2021 - Corrigé Chiffre d'affaires 8 670 20 855 55 213 84 739 71 939 74 139 Achats et services (8 383) (11 844) (19 105) (39 332) (496) (32 576) Charges de personnel (5 252) (4 469) (5 209) (14 931) (9 825) (14 038) Impôts et taxes (574) (327) (57) (958) (345) (505) Variation nette des amort et provisions (3 721) (3 591) (9 068) (16 380) (17) (14 030) Autres produits et charges d'exploitation (356) (680) (720) (1 756) 0 0 Résultat opérationnel courant (9 616) (57) 21 055 11 383 (105) 12 989 REBITDA (5 894) 3 534 30 123 27 762 (87) 27 019

Bilan consolidé 2022 – informations condensées

Actif - En K€ 31/12/2022 31/12/2021 publié 31/12/2021 corrigé Impact de la correction Variation Actifs non courants 264 007 284 322 285 232 910 (21 225) Écarts d'acquisition 21 844 21 844 21 844 0 0 Immobilisations incorporelles 173 095 198 803 198 803 0 (25 707) Immobilisations corporelles 65 298 58 902 59 812 910 5 487 Immobilisations financières 2 696 4 214 4 214 0 (1 518) Titres mis en équivalence (0) (0) 0 0 Impôt différé 1 073 559 559 0 514 Actifs courants 61 104 54 270 54 270 0 6 834 Stocks et en-cours 6 837 6 778 6 778 0 59 Créances commerciales et autres créances 16 898 26 068 26 068 0 (9 170) Trésorerie et autres équivalents de trésorerie 37 369 21 425 21 425 0 15 944 Total de l'actif 325 110 338 592 339 502 910 (14 391)

Les " actifs non courants " diminuent de -21,2 M€ et se composent principalement de :

Les actifs incorporels suite aux dépréciation enregistrées principalement sur les titres de Yaou et Bon Espoir pour - 12,8 M€, des amortissements -10,2 M€, et d'un impact de réévaluation des devises (MAD) de -9,5 M€, les investissements représentent + 6,8 M€.

Les actifs corporels consistent dans le développement et le maintien en capacité des actifs de production, les investissements se montent à 13,0 M€, l'impact net des réévaluations de devises de

-3,0 M€ et des amortissements de l'ordre de -6,0 M€,

Le Groupe continue sa politique d'investissement de sorte à renouveler ses actifs non courants vecteurs de flux de trésorerie futurs. En 2022, les actifs non courants se montent à 264,0 M€ vs. 284,3 M€ au 31 décembre 2021. Le Groupe développe une stratégie afin de maintenir le titre Yaou au sein de ses actifs malgré la décision de déchéance retenue en 2022.

Les " actifs courants " se montent à 61,1 M€ vs. 54,3 M€ au 31 décembre 2021, l'augmentation de 6,8 M€ s'explique principalement par la trésorerie obtenue par les financements du Groupe et réservées aux investissements futurs et aux remboursements des dettes financières, à l'exception des dettes des actionnaires qui n'ont pas fait l'objet de remboursement en trésorerie.

Passif - En K€ 31/12/2022 31/12/2021 publié 31/12/2021 corrigé Impact de la correction Variation Capitaux propres (part du Groupe) (16 791) 6 952 7 862 910 (24 653) Capital 868 225 225 (0) 643 Primes, Réserves et résultat consolidés (17 659) 6 727 7 637 910 (25 296) 0 Intérêts ne conférant pas le contrôle 98 159 119 618 119 618 0 (21 459) Capitaux propres 81 368 126 570 127 480 910 (46 111) Passifs non courants 136 246 94 015 94 015 0 42 230 Provisions 16 336 17 130 17 130 0 (794) Emprunts dettes financières à plus d'un an 69 798 42 251 42 251 0 27 547 Impôts différés 50 100 33 736 33 736 0 16 363 Autres passifs non courants 12 897 897 0 (886) Passifs courants 107 496 118 008 118 007 0 (10 510) Provisions 6 168 1 178 1 178 0 4 990 Emprunts et dettes financières à moins d'un an 61 485 79 241 79 241 0 (17 756) Dettes commerciales et autres dettes 39 844 37 589 37 588 0 2 256 Total du passif et des capitaux propres 325 110 338 593 339 502 910 (14 391)

L'évolution du bilan (passif) se distingue notamment par les augmentations.

Les fonds propres diminuent de 46,1 M€ par suite des pertes affectées de l'exercice 2022 pour -65,2 M€, le dividende versé par CMT revenant aux intérêts de tiers pour -8,8 M€, et variation des écarts de réévaluation des devises pour -8,8 M€, partiellement compensées par les augmentations de capital et primes pour 13,7 M€, de 23,7 M€ de variation de juste valeur liés à l'émission des emprunts obligataires,

Les " passifs non courants " se composent principalement des provisions pour (16,3 M€), de dette financière à plus d'un an pour 68,8 M€ vs. 42,3 M€, cette augmentation de la partie dette financière non-courants s'explique par la volonté du Groupe de réorganiser son endettement et d'améliorer le financement structurel en favorisant un meilleur équilibre bilanciel.

Les passifs non courants comprennent également les impôts différés passifs qui ont cette année fortement augmenté suite à l'adaptation du taux d'impôt au Maroc passant de 20% en 2022 à 35% en 2026.

Les " passifs courants " se composent principalement des dettes financières liées au support financier apporté par les actionnaires de référence d'AMG. Du fait de ce soutien, le Groupe n'est pas significativement endetté auprès d'institutions financières. Les dettes commerciales évoluent significativement, et cela en raison des approvisionnements nécessaires à la finalisation de la construction de l'usine de " Dieu Merci " durant le 2 nd semestre 2019.

Perspectives 2023

AMG (Guyane) : Les améliorations techniques amenées depuis plusieurs mois ont été réalisées au cours du second semestre 2022, ces efforts ont été récompensés, l'usine de " Dieu Merci " a nettement amélioré sa production en 2023 et envisage d'atteindre 400 Kg (+253% vs 2022).

AMG Pérou : Le Pérou fait face depuis 2023 a des défis structurels et conjoncturels, d'une part le pays a été paralysé par des grèves générales pendant le 1 er trimestre de l'année. Et d'autre part un changement complet de l'équipe Managériale a été exécuté durant le 2 nd semestre. Le Groupe fourni le support nécessaire pour que AMG Pérou retrouve les performances attendues, et une croissance rentable. L'année 2023 sera une année d'un renouveau dans la gestion dynamique et collaborative entre l'ensemble des départements en local mais également au niveau du Groupe.

CMT : Les ambitions de la société CMT ont été revues et le Groupe s'attend à l'une des meilleures années historiques en termes de production et de résultat opérationnel. Toutefois, le résultat net attendu sera impacté par une provision pour litige. En effet, la société a été contrôlée par l'office des changes sur les exercices 2012 à 2022, des infractions ont été qualifiées par l'Office des changes, malgré les justificatifs probants remis par la société. CMT demeure confiant sur une résolution positive de ce litige eu égard aux justifications probantes apportées lors du contrôle.

Le Groupe continue sa stratégie de développement en procédant à la participation en tant que futur actionnaire de propriétés minières en Afrique (République Démocratique du Congo) possédant des gisements aurifères de premier plan.

Le Groupe AMG deviendra dans le courant du 1 er trimestre 2024 actionnaire de la société Stratégos Mining and Exploration, société active dans la gestion des actifs opérationnels Namoya Mining SAU, Kamituga Mining SAU, Lugushwa Mining SAU et Banro Congo Mining SAU.

*fin de communication financière auditée*

Evolution du compte de résutlat du Groupe entre 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2022 – informations économiques non normatives

En K€ 31-12-22 2021 2020 2019 2018 Chiffre d'affaires 84 739 74 139 49 203 18 832 1 284 REBITDA - Recurring Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 27 762 25 202 9 892 1 443 (7 502) REBIT 11 383 11 173 (3 769) (3 838) (11 325) Résultat opérationnel courant 11 383 11 212 (3 769) (3 838) (11 325)

Evolution de la dette financière nette du Groupe entre 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2022 – informations économiques non normatives

Ratio DFN/REBITDA 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Endettement 131 283 121 492 96 793 37 197 37 197 Trésorerie 37 369 21 425 14 268 22 5 DFN 93 914 100 068 82 524 37 174 37 192 EBITDA 27 762 25 202 9 892 1 443 (7 502) Ratio DFN/REBITDA 3,38 3,97 8,34 25,77 -4,96

Tableau d'évolution du périmètre du Groupe

Sociétés Société mère Activité % de contrôle % d'intérêt Méthode 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 AUPLATA MINING GROUP Holding Top Top 99,97% 99,87% IG IG BGPP AMG Opérationnelle 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG SMYD AMG Actifs miniers 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG ARMINA AMG Actifs miniers 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG OMCI AMG NA 50% 50% 49,98% 49,93% MEE MEE VERDAL REFORESTAGE AMG Environnement 66% 66% 65,98% 65,91% IG IG TNRF HOLDING AMG Holding 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG GPMI AMG Holding 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG BREXIA INTERNATIONAL AMG Holding 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG OSEAD AMG Holding 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG OMM AMG Holding 100% 100% 99,97% 99,87% IG IG CMT AMG Opérationnelle 100% 100% 37,03% 36,99% IG IG JINT-VENTURE AMG/CMT (SEP) AMG JV 100% 100% 68,50% 68,43% IG IG SAAP CMT Liquidation 100% 100% 37,03% 36,99% Non Non MINREX CMT Opérationnelle 100% 100% 37,03% 36,99% IG IG DAFIR CMT Liquidation 100% 100% 37,03% 36,99% Non Non AGUEDAL CMT Liquidation 40% 40% 14,81% 14,80% Non Non TUISSIT INTERNATIONAL CMT Opérationnelle 100% 37,03% IG

Tenue de l'assemblée générale d'AMG

Suite à la publication de l'Avis de convocation ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire n°145, l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie extraordinairement se tiendra :

Le mardi 19 décembre 2023 à 16 heures (heure de Paris), 10 heures (heure locale) au siège social de la société AMG Pérou, Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour ci-dessous.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs résolutions ne pourraient être soumises au vote de l'Assemblée faute de quorum, une assemblée générale sur seconde convocation se tiendra sur l'ordre du jour correspondant, le vendredi 29 décembre 2023 à 16 heures (heure de Paris), 10 heures (heure locale) au siège social de la société AMG Pérou, Avenida Benavides 15-55 of. 403, Miraflores, Lima, Pérou.

Report de la publication des comptes semestriels 2023

Du fait des différents reports de la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et afin d'assurer la pertinence, la fiabilité et la comparabilité de l'information fournie dans ses états financiers semestriel 2023, AMG est contrainte de reporter la publication de ses comptes semestriels 2023.

Le rapport financier semestriel 2023, comprenant les états financiers semestriels consolidés, le rapport de gestion semestriel, sera disponible sur le site internet d'AMG, espace "Investisseurs", rubrique "Documents", dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 15 janvier 2024.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou et au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca). AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group: www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74