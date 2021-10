AUPLATA MINING GROUP : Point de situation mensuel sur la production et l'exploration - Point sur les avancées juridiques

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), fait un point de situation sur la production du groupe du mois de septembre 2021 en Guyane française, au Pérou et au Maroc, une actualisation de sa campagne d'exploration en Guyane française et au Pérou ainsi qu'un point sur les avancées juridiques consécutivement au jugement du Tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021.

GUYANE FRANCAISE

Septembre 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 6 022 51 269 Or produit avant affinage (en grammes) 22 831 276 019 Titrage d'Or fin estimé (en pourcentage) 92,3% 93,4%

PEROU

Septembre 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 10 049 77 623 Concentré de Zinc (en tonnes) 833 6 168 Concentré de Plomb (en tonnes) 389 3 140 Concentré de Cuivre (en tonnes) 42 215

MAROC

Septembre 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 28 500 214 000 Concentré de Zinc (en tonnes) 240 1 960 Concentré de Plomb (en tonnes) 1 900 14 155

EXPLORATION EN GUYANE FRANÇAISE

La première campagne de forages diamantés (DDH) à «Dieu Merci» s'est achevée totalisant 2 063 mètres, soit 63 mètres de plus qu'initialement prévu (2 000 mètres). Cette campagne a permis de mettre à jour des zones minéralisées ainsi qu'un nouveau gisement appelé «César», situé à environ 150 mètres de l'usine de lixiviation actuelle.

Cette campagne va permettre d'entrer dans une seconde phase d'interprétation et de détermination des ressources. Les dernières intersections identifiées confirment la continuité géologique du gisement «César». Les résultats définitifs sont attendus pour la fin du mois d'octobre.

Forages DDH :

DM21DD-027 : 2,25m @ 1,13g/t ; 7,17m @ 11,8g/t

DM21DD-028 : 8,50m @ 2,54g/t ; 2,36m @ 1,03g/t

DM21DD-029 : 7,30m @ 1,97g/t ; 12m @ 3,49g/t ; 2,42m @ 6,11g/t

EXPLORATION AU PEROU

Les meilleures intersections de la veine «El Angel» montrent les résultats suivants :

DDH-ES-21-005 : Zn 12.20% ; Pb 4,19% ; Ag 79,61g/t ; Cu 0,83% ;

; DDH-ES-21-006 : Zn 20,56% ; Pb 12,64% ; Ag 209,61g/t; Cu 0,11%.

Les forages de reconnaissance de la Mine souterraine «El Santo» se poursuivent totalisant 2 529 mètres. Ces forages ont recoupé des intersections à haute teneur en Zinc (Zn) et Argent (Ag) ainsi qu'une zone de remplacements (arénites) dont les teneurs sont plus faibles mais les volumes plus importants.

Le forage des anomalies IP de «San Miguel» a débuté et atteint déjà 378 mètres. Le cœur de l'anomalie IP se situe autour de 500 mètres de profondeur.

POINT SUR LES AVANCEES JURIDIQUES

Suite au jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 30 septembre 2021, la société :

a interjeté appel du jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 octobre 2021 ;

a présenté une requête de sursis à exécution du jugement devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 octobre 2021.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

