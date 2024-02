Auplata Mining Group : Performance robuste des opérations minières d'AMG pour l'année 2023

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth: ALAMG, ISIN : FR0013410370), entreprise engagée dans l'exploration et l'exploitation minière responsable et durable fait un point sur ses activités en 2023 et ses objectifs pour 2024.

Luc Gerard Nyafe, Président du Conseil d'Administration a déclaré

"En 2023, le groupe AMG a réalisé de bonnes performances dans ses activités minières. L'opération d'AMG en Guyane a enregistré ses meilleurs résultats depuis sa mise en production, AMG Pérou et la Compagnie Minière de Touissit au Maroc ont poursuivi la consolidation de leurs activités.

La croissance significative des résultats opérationnels du premier semestre 2023 s'est poursuivie au second semestre, permettant ainsi au groupe d'afficher une solide amélioration pour l'ensemble de l'année 2023.

Pour 2024, fort de la continuité de l'amélioration de notre excellence opérationnelle, des perspectives robustes de croissance sont espérées au niveau du groupe. Le groupe continuera à œuvrer pour la création de valeur tant pour nos actionnaires que pour l'ensemble de nos parties prenantes."