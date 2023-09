AUPLATA MINING GROUP : Octroi de la prorogation de la tenue de l'assemblée générale d'AMG

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) informe le marché de l'octroi de sa demande de report de la tenue de son assemblée générale annuelle.

OCTROI DE LA PROROGATION DE LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AMG

À la suite du dépôt auprès de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Cayenne d'une requête afin d'obtenir un délai supplémentaire, jusqu'au 31 octobre 2023, pour la tenue de son assemblée générale annuelle (lire le communiqué de presse du 14 septembre 2023) , la société AMG annonce que le Tribunal Mixte de Cayenne a rendu une ordonnance le 18 septembre 2023 accordant la prorogation de la tenue de l'assemblée au plus tard le 31 octobre 2023.

La Société informera le marché dès que possible de la date de convocation et de tenue de l'assemblée générale annuelle.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – mnémo : ALAMG – ICB : 1777 Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74

