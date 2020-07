AUPLATA MINING GROUP : Notre environnement vaut de l'or

Ces dernières années, l'activité humaine a profondément altéré les écosystèmes. Les acteurs mondiaux référents de l'industrie minière se sont engagées à respecter les environnements dans lesquels ils évoluent afin de convertir leur activité en un projet durable et créateur de valeur sur le long terme.

Auplata Mining Group (AMG), conscient de l'état d'urgence dans lequel se trouve la planète et conformément à son principe d'excellence, partage aujourd'hui les grandes lignes de sa feuille de route en matière de développement durable pour les cinq prochaines années.

NOTRE ENVIRONNEMENT VAUT DE L'OR

Derrière notre slogan « Notre environnement vaut de l'or », repose une vision à long terme, responsable et citoyenne, qui vise à avoir un impact environnemental et social positif notamment à travers le développement de l'emploi local, la préservation de l'environnement, le respect des communautés hôtes et la contribution à l'économie des pays ou des territoires où nous opérons.

Notre vision...

Être une entreprise minière reconnue pour son modèle stratégique et transparent, son système de management et son engagement social

Notre mission...

Préserver l'environnement et avoir un impact positif à l'égard des populations locales dans les territoires où AMG intervient.

Notre politique RSE

AMG agit dans une logique de création de valeur impactant les territoires sur lesquels le groupe est présent. Cette pluralité des environnements, des cultures, et des normes applicables nous a menés à définir des standards transversaux afin que notre vision et notre mission soient respectées.

Cette politique vise à ce que nos standards aillent, dans certains cas, au-delà des réglementations applicables et contribuent à la durabilité de nos opérations pour le bien de l'ensemble de nos parties prenantes.

Nos 3 axes

Notre engagement pour la planète

1. Compenser l'impact que nos opérations entraînent par la réhabilitation et le reboisement de l'environnement

2. Effectuer un suivi environnemental des écosystèmes où nous opérons

3. Développer des programmes en faveur de la biodiversité

Notre partenariat avec nos communautés hôtes

1. Mieux répondre aux attentes de nos parties prenantes

2. Contribuer de manière transparente au développement économique et social des régions d'accueil en promouvant la bonne gouvernance opérationnelle

3. Être transparent avec nos parties prenantes: partager notre vision, nos progrès et les résultats sur les différents projets

Le bien-être de nos collaborateurs

1. Agir dans l'intérêt des employés d'AMG

2. Promouvoir la diversité culturelle, ethnique et sociale

3. Créer un environnement de travail sûr et sain

4. Préserver la sécurité des différents sites d'AMG

Retrouvez sur le site internet d'AMG, au sein de la section « Notre engagement RSE », la politique de développement durable complète avec les différents piliers détaillés : Auplatamininggroup.com/fr/developpment-durable-2020

Progrès 2020...

Nous publierons désormais régulièrement dans nos prochains communiqués de presse de point d'avancement une nouvelle rubrique « Notre environnement vaut de l'or » relatant les évolutions de notre plan de développement durable.

Guyane française

Embauche locale de techniciens miniers dans le but de dénicher de nouveaux talents dans l'une des plus anciennes régions minières du monde : quatre embauches en cours

Partenariat commercial avec la mairie de Saint-Élie afin de faciliter l'hébergement du personnel d'exploration

Partenariat avec l'école de Saint-Élie : distribution de livres et mise en place d'une pépinière pédagogique

Don de bouteilles de gel hydro-alcoolique à travers la FEDOMG (Fédération des opérateurs miniers de Guyane française) aux différentes communautés autochtones avec BIOSTRATEGE

Pérou

Activités d'intégration dans l'entreprise pour générer des synergies entre les employés

Depuis 2019, des travaux d'amélioration ont été réalisés afin d'améliorer les conditions de vie au sein du camp minier d'El Santo. Des préfabriqués robustes et bien isolés ont été installés

Contribution à l'amélioration continue de l'éducation des communautés indigènes en incitant les étudiants à poursuivre leurs études à l'université

Suivi environnemental participatif avec les communautés

Travail sur les précautions essentielles en période de pandémie avec une formation sur la protection sanitaire

Remise d'une imprimante à la Brigade de Cayloma en charge de la protection des femmes et de la famille

Mesure des niveaux d'eau des systèmes hydrauliques. Mise en place d'équipements de mesure des débits d'eau dans les points agréés

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

