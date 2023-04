AUPLATA MINING GROUP : Déploiement du programme de désendettement

Un objectif de réduction de l'endettement compris entre 61,5 M€ et 75 M€ en 2023 avec une conversion progressive de la majeure partie de la dette en capital

Un ratio cible de dette financière nette / EBITDA Courant ( leverage ) de 2,5 x à fin 2023

«A travers son programme de désendettement qui devrait permettre d'améliorer considérablement sa structure financière, AMG franchit une nouvelle étape dans son développement. La forte implication de l'actionnaire historique d'AMG dans ce projet traduit sa confiance dans les perspectives d'évolution du groupe. Parallèlement aux efforts d'excellence opérationnelle engagés dans nos différentes entités, nous sommes déterminés à exploiter le potentiel de croissance de nos activités, portées par un patrimoine minier à forte valeur ajoutée » a déclaré Luc Gerard, Président-Directeur général .

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) .

Conformément à son annonce du 26 décembre 2022 ( voir communiqué de presse du 26 décembre 2022 ), le Groupe a défini un programme de désendettement ambitieux devant être déployé durant l'exercice 2023, avec comme objectif la réduction significative de sa dette financière ainsi que de ses charges d'intérêt. À ce titre, AMG confirme l'avancement des négociations avec ses actionnaires de référence et précise le contour de son programme de désendettement. La confiance que porte Luc Gérard dans le Groupe est confirmée par son implication dans le désendettement d'AMG tant en sa qualité de gestionnaire du fonds Tribeca Natural Resources Fund qu'en sa qualité d'actionnaire unique de Strategos Group et d'actionnaire minoritaire de Strategos Ventures Limited.

Les principaux objectifs de désendettement du Groupe sur l'année 2023 sont :

Remboursement de la dette en principal et intérêts à ce jour d'un montant en principal et intérêts de 28.542.224,37 € relative à l'avance en compte courant consentie par l'actionnaire de référence Tribeca Natural Resources Fund ( TNRF ) dans le cadre de la mise en place d'une fiducie gestion qui sera chargée de convertir progressivement la dette en capital (l'equitization) et de céder graduellement les actions AMG ainsi émises (la monétisation). Dans le cadre de cette opération, Strategos Group a apporté son soutien au Groupe en s'engageant à verser à TNRF la différence (si celle-ci est positive) entre 30 M€ et la somme des montants nets provenant du produit net de cession des actions AMG et, le cas échéant, des remboursements et/ou des intérêts qui seront recouvrés par TNRF à l'issue du terme contractuel prévu pour la mise en œuvre des processus d'equitization et de monétisation. En outre, il est prévu aux termes de la convention de fiducie que le solde de la dette qui n'aurait pas été equitizé à l'issue du remboursement de TNRF soit converti en actions AMG au bénéfice de Strategos Group, dans l'optique que celui-ci confirme sa position d'actionnaire sur le long terme. Pour rappel, TNRF, qui est un fond Colombien détenu à 94,76% par Porvenir (un des plus importants administrateurs de fonds de pensions en Colombie) et ses affiliées, s'était précédemment engagé à ne pas exiger le remboursement de sa créance en numéraire si cela venait à compromettre la continuité du Groupe (voir rapport financier annuel 2021) et a récemment donné son engagement à AMG de procéder à la conversion de ses avances en compte courant et de reporter l'échéance contractuelle de sa créance jusqu'à la date de mise en œuvre de cette conversion ( voir communiqué de presse du 26 décembre 2022 ). La mise en œuvre du remboursement de TNRF intervient consécutivement à l'arrivée en fin de vie du fonds entré dans sa phase de liquidation.

Réduction de la dette envers Strategos Venture Limited (34,2 M€) par conversion, en tout ou partie, en capital d'AMG et/ou de toutes entités du Groupe en fonction de l'accord mutuel des parties, ceci en vue de renforcer sa position d'actionnaire de référence du Groupe.

Une émission d'obligations, dont les caractéristiques restent à définir, d'un montant maximum de 8,0 M€ sera proposée aux actionnaires, afin de soutenir les investissements opérationnels améliorant les capacités de production du Groupe. Dans le cadre de cette émission, il sera proposé aux actionnaires d'apporter les obligations souscrites à une fiducie gestion qui sera chargée de mettre en œuvre les processus d'equitization et de monétisation au bénéfice des actionnaires en leur offrant les mêmes conditions économiques que la fiducie gestion dédiée au remboursement de la dette TNRF.

Le remboursement anticipé de dettes envers d'autres parties prenantes participera également au désendettement. Le Groupe envisage de réduire significativement l'endettement du Fonds OSEAD

qui se monte actuellement en nominal à 13,6 M€.

L'ensemble de ces opérations devrait permettre, sauf imprévus, une réduction de l'endettement comprise entre 61,5 M€ et 75 M€, étant rappelé que le rapport sur les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2022 faisait état d'une dette financière de 115 M€ (paragraphe 6.2 page 32/38 du Rapport Financier Semestriel 30 juin 2022 - voir le Rapport Financier Semestriel 30 juin 2022 ). Dans le cadre de ces opérations, le Conseil d'Administration pourrait décider d'un regroupement d'actions conformément à la 19 ème résolution de l'assemblée générale du 30 septembre 2022.

Les objectifs de ce désendettement sont repris dans le tableau ci-dessous :

Situation initiale Désendettement - Objectifs 2023 Situation finale Ratio DFN/REBITDA 30/06/2022 TNRF - Fiducie SVL - Conversion OSEAD Fund - remboursement 31/12/2023 Endettement (remboursement objectif) K€ 115 001 (27 283) (34 216) (13 600) 39 902 Taux d'intérêts appliqués 15,00% 14,85% 5,00% 14,92% Trésorerie (objectif) K€ 26 564 20 000 Dette financière nette (objectif) K€ 88 437 (27 283) (34 216) (13 600) 19 902 EBITDA (objectif) K€ 9 931 25 000 Ratio DFN/REBITDA (objectif) 4,45 0,80 Guidance Ratio DFN/REBITDA (maximum) 2,50

L'élément de mesure permettant l'évaluation de la bonne réalisation de cet objectif est définie par le Ratio de Dette Financière Nette - DFN / EBITDA Courant - REBITDA . L'objectif est que, pour l'exercice 2023, ce ratio minimal soit au moins égal à 2,5 x.

Les modalités juridiques de chacune des opérations de désendettement mentionnées ci-dessus feront l'objet d'un communiqué de presse spécifique au moment de leur mise en place.

Sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, avant lancement des opérations de désendettement, le capital social d'AMG est réparti comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théorique % des droits de vote théoriques Fondo de Capital Privado Tribeca Natural Resources Fund 173 661 417 7,50% 173 661 417 7,50% Euro International Mining (1) 304 504 786 13,16% 304 504 786 13,16% TOTAL Fondo de Capital Privado Tribeca Natural Resources Fund 478 166 203 20,66% 478 166 203 20,66% Auto-détention - 0,00% - 0,00% Flottant 1 836 047 434 79,34% 1 836 047 434 79,34% Total 2 314 213 637 100,00% 2 314 213 637 100,00%

(1) Euro International est détenue à 100 % par Fondo de Capital Privado Tribeca Natural Resources Fund

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – mnémo : ALAMG – ICB : 1777 Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 Amaury Dugast Relations presse adugast@actus.fr 01 53 67 36 74

