AUPLATA MINING GROUP : Comptes consolidés du 1er semestre 2022

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) .

Auplata Mining Group - AMG cotée à la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est actuellement présent en Guyane Française, au Pérou et au Maroc.

AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif d'AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Le Groupe produit aujourd'hui du zinc, du plomb, de l'argent, du cuivre et de l'or.

AMG présente ci-dessous un résumé des comptes consolidé du 1 er semestre 2022, clos le 30 juin 2022.

RAPPEL DES ACTIVITÉS D'AMG GROUPE

En Guyane française :

Les opérations se concentrent sur l'exploration, l'extraction et la vente de concentrés d'or. Le Groupe détient au travers d'AMG, de SMYD et d'Armina des titres miniers sur les communes de Saint Élie (AMG : " Dieu-Merci ", " Renaissance ", " La Victoire " et " Couriège "), Maripasoula (SMYD : " Yaou " et " Dorlin ") et Saint-Laurent du Maroni et Mana (Armina : " Bon Espoir ").

Au Pérou :

Au travers de sa filiale AMG Pérou, les opérations se concentrent sur l'exploration, l'extraction et la vente de concentrés de zinc, de cuivre et de plomb (argent). Les opérations minières sont situées dans les unités minières de " Suyckutambo " et " d'El Santo ", dans les départements de Cusco et d'Arequipa, dans les districts de Suyckutambo (province d'Espinar, département de Cusco) et Caylloma (province de Caylloma, département d'Arequipa). L'usine de " Suyckutambo " est le principal site de traitement du Groupe au Pérou. La zone minière comprend : l'usine Ana Maria, la mine de Santa Ursula, les bases-vie et d'autres infrastructures (ateliers de maintenance, entrepôts stockages, plateforme de dépotage, pesage et embarquement des concentrés, etc.).

Au Maroc :

AMG opére au travers de sa filiale de droit marocain, la Compagnie Minière de Touissit - CMT (" CMT "), société cotée à la Bourse de Casablanca. CMT est spécialisée dans l'exploration, l'extraction et le traitement des minerais de métaux de base, métaux précieux, et minéraux industriels. CMT est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité, elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère.

CMT possède 13 concessions, 18 permis miniers et 35 permis de recherche répartis sur l'ensemble des régions marocaines.

PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2022 ET DES ANNEXES

Les comptes consolidés semestriels non-audités pour la période close le 30 juin 2022 (les " Comptes Semestriels 2022 ") et le rapport semestriel 2022 (le " Rapport Semestriel 2022 ") ont été soumis au Comité d'audit le 28 octobre 2022 et approuvés par le Conseil d'administration d'AMG lors de sa réunion du 31 octobre 2022. Le Rapport Semestriel 2022 est disponible sur le site internet de la société ( à compléter en mettant le lien hypertexte).

Les Comptes Semestriels 2022 n'ont pas fait l'objet d'une revue et d'un audit par les Commissaires aux Comptes du Groupe.

Les comptes au 30 juin 2022 de la Compagnie Minière de Touissit - CMT, établis selon les normes IFRS ont été soumis à un examen limité dans le cadre des obligations règlementaires marocaines ;

Les comptes au 30 juin 2022 d'AMG Pérou n'ont pas été soumis à un examen limité ;

Les comptes au 30 juin 2022 d'AMG Guyane n'ont pas été soumis à un examen limité.

Les Comptes Semestriels 2022 comprennent 6 mois d'activités des opérations sises en Guyane française, au Maroc et au Pérou. Il n'y a pas eu de changement dans le périmètre de consolidation.

FAITS MARQUANTS DU 1 er SEMESTRE 2022

Reprise des activités de l'usine de "Dieu-Merci" :

L'Arrêté Préfectoral de Mise en Demeure n° R03-2021-12-20-00006 du 20 décembre 2021 a mis en demeure AMG concernant le site de " Dieu-Merci " lui offrant, conformément aux dispositions de l'article L. 171-7 du Code de l'environnement deux options pour régulariser sa situation administrative :

Déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation dans un délai de 12 mois ;

Décider de la cessation de ses activités.

AMG a décidé de régulariser sa situation administrative en déposant un nouveau dossier de demande d'autorisation d'ici le 31 décembre 2022.

En février 2022, les conditions suspensives mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2021 ont été levées permettant la reprise des activités de l'usine de " Dieu-Merci " sous conditions.

Renouvellement des concessions en Guyane française :

Par trois décrets en date du 25 avril 2022 publié au Journal Officiel de la République française en date du 26 avril 2022, les concessions, " Dieu-Merci ", " Renaissance " et " La Victoire " ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2043 avec réduction de la superficie pour les concessions de " Dieu-Merci " (de 102,4 km² à 83,16 km²) et " Renaissance " (de 12,5 km² à 8,1 km²).

Demande de remboursement de la dette actionnaire envers SAS a été adressé le 23 mai 2022 à AMG et reçue le 30 mai 2022, celle-ci a été remboursée le 4 août 2022.

Financement – emprunt convertible Rare Earth Ltd [1] .

En avril 2022, AMG a résilié à l'amiable par anticipation le financement Rare Earth Global Investments Ltd. ("L'Investisseur") mis en place le 4 mai 2021. À la suite de cette résiliation, deux "investor call" ont été utilisées par l'Investisseur, pour un montant total de 4,0 M€, et la moitié de la commission d'engagement prévue par la ligne de financement, soit 1,25 M€, a été rétrocédée par l'Investisseur au Groupe.

RÉSULTATS DU 1 er SEMESTRE 2022

L'indicateur clé de performance (KPI) du Groupe AMG – le résultat opérationnel courant est de 3,3 M€ au 1 er semestre 2022, comparativement au résultat opérationnel courant au 30 juin 2021 qui s'élevait à 4,2 M€.

Le compte de résultats semestriel consolidé présente une hausse du chiffre d'affaires de +2,0 M€ soit une croissance de +6,2% par rapport au 1 er semestre 2021, cette progression s'explique par l'augmentation des volumes de production enregistrés dans les entités sises au Maroc et Pérou, seule la Guyane française enregistre un net recul de production lié à l'arrêt de production au 3 ème trimestre 2021 et de la complexité technique de redémarrer une telle unité de production dès le 1 er trimestre 2022.

Le Groupe présente un résultat opérationnel courant semestriel bénéficiaire de 3,3 M€ contre 4,2 M€ au 1 er semestre 2021.

L'R-EBITDA Groupe, se monte à 9,9 M€ contre 10,6 M€ au 1 er semestre 2021.

Le résultat financier est de -26,2 M€ contre 4,0 M€ au 1 er semestre 2021, la charge financière liées aux financements se monte à 5,9 M€ contre 4,9 M€, la juste valeur du remboursement de l'emprunt convertible se monte à 20,0 M€. A ce titre les normes IFRS imposent le traitement suivant :

« Par analogie au traitement IAS/IFRS de la restructuration d'une dette par conversion en actions de l'émetteur, l'augmentation de la composante capitaux propres est alors évaluée à la juste valeur des actions émises et toute différence entre la juste valeur des actions émises à la date de conversion et le montant cumulé de la valeur comptable du contrat hôte et du dérivé est comptabilisée en résultat. »

Le résultat net consolidé est de -25,8 M€ contre -1,2 M€.

En '000€ 30/06/2022 30/06/2021 Var Chiffre d'affaires 34 372 32 379 1 993 Achats et services (16 074) (13 938) (2 136) Charges de personnel (7 018) (6 930) (88) Impôts et taxes (360) (165) (196) Dotations aux amortissements et provisions (6 668) (6 450) (218) Autres produits et charges d'exploitation (989) (700) (289) Résultat opérationnel courant 3 263 4 195 (933) Produits et charges non récurrents (1 515) (29) (1 485) Résultat opérationnel 1 748 4 166 (2 418) Résultat financier (26 189) (4 027) (22 163) Résultat courant (24 441) 140 (24 581) Impôt sur le résultat (1 335) (1 375) 40 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0 0 Résultat après impôts des activités poursuivies (25 777) (1 236) (24 541) Résultat net des activités non poursuivies 15 0 15 Résultat net (25 761) (1 236) (24 526) dont part du Groupe (28 541) (3 572) (24 969) dont part des intérêts ne conférant pas le contrôle 2 779 2 336 444 Nombre moyen pondéré d'actions 868 072 130 263 127 741 Dividende par action versé au titre de l'exercice 0,00 0,00 Résultat par action des activités poursuivies, en euros (0,03) (0,01) Résultat par action des activités abandonnées, en euros 0,00 0,00 Actions potentielles dilutives 0,00 116 666 666 Nombre moyen pondéré d'actions après dilution 868 072 130 363 812 672 Résultat par action dilué des activités poursuivies, en euros (0,03) (0,01) Résultat par action dilué des activités abandonnées, en euros 0,00 0,00

BILAN CONSOLIDE SEMESTRIEL 2022

Actif (en '000€) 30/06/2022 31/12/2021 Var Actifs non courants 292 550 284 322 8 228 Écarts d'acquisition 21 844 21 844 0 Immobilisations incorporelles 204 973 198 803 6 170 Immobilisations corporelles 63 057 58 902 4 155 Immobilisations financières 1 921 4 214 (2 294) Impôt différé 755 559 197 Actifs courants 52 501 54 270 (1 769) Stocks et en-cours 10 392 6 778 3 614 Créances commerciales et autres créances 15 546 26 068 (10 522) Trésorerie et autres équivalents de trésorerie 26 564 21 425 5 139 Total de l'actif 345 051 338 592 6 459

Les actifs incorporels et corporels au 30 juin 2022 présentent une augmentation nette d'amortissements de +10,3 M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Les " actifs incorporels ", qui consistent dans le développement des connaissances et la préparation avant extraction des ressources minérales et l'amélioration des capacités d'extraction, augmentent de +5,5 M€ sur le semestre. L'impact net des écarts de changes s'élève à 5,0 M€, et les dotations aux amortissements -4,4 M€ ;

Les " actifs corporels " représentent le développement et le maintien en capacité des actifs de production. Les " investissements " s'élèvent à 6,0 M€. L'impact des " réévaluations nettes " s'élève à 1,2 M€ et les " amortissements " -2,9 M€ ;

Le Groupe continue sa politique d'investissement afin de renouveler ses actifs " non courants " vecteurs de flux de trésorerie futurs. Au 30 juin 2022, les actifs " non courants " s'élèvent à 292,6 M€ par rapport à 284,3 M€ au 31 décembre 2021 Le Groupe n'a pas identifié au 30 juin 2022 d'indicateur de perte de valeur.

Les " actifs courants " s'élèvent à 52,5 M€ par rapport à 54,3 M€ au 31 décembre 2021. La diminution de

-1,8 M€ s'explique principalement par l'augmentation des " stocks " pour +3,6 M€ et de la " trésorerie " pour +5,1 M€ et d'une diminution des " créances commerciales " pour -10,5 M€ due principalement au calendrier de paiement.

Passif (en '000€) 30/06/2022 31/12/2021 Var Capitaux propres (part du Groupe) 9 954 6 952 3 002 Capital 605 225 380 Primes d'émission 13 548 6 228 7 320 Réserves et résultat consolidés (4 199) 499 (4 698) Intérêts ne conférant pas le contrôle 115 980 119 618 (3 637) Passifs non courants 89 552 94 015 (4 463) Provisions 17 326 17 130 195 Emprunts dettes financières à plus d'un an 36 838 42 251 (5 413) Impôts différés 34 172 33 736 435 Autres passifs non courants 1 217 897 320 Passifs courants 129 564 118 007 11 557 Provisions 947 1 178 (231) Emprunts et dettes financières à moins d'un an 78 163 79 241 (1 078) Dettes commerciales et autres dettes 50 454 37 588 12 866 Total du passif et des capitaux propres 345 051 338 592 6 459

L'évolution du bilan (passif) se distingue notamment par :

Les " capitaux propres part du Groupe " augmentent de +3,0 M€, les " intérêts de tiers " diminuent de -3,6 M€, les " capitaux propres " diminuent globalement de -0,6 M€, cette diminution s'explique notamment par :

Le résultat net au 30 juin 2022 de -25,8 M€,

Les augmentations de capital et primes y relatives de 7,7 M€,

Le dividende attribué par la filiale CMT -8,8 M€,

Mise à la juste valeur des dettes et instruments de capitaux propres pour 22,9 M€,

Des écarts de conversion pour 4,0 M€,

Les " passifs non courants " diminuent de -4,5 M€. Cette évolution est principalement due aux échéances intervenues durant le 1 er semestre 2022.

Les " passifs courants " augmentent de +11,6 M€, cette augmentation se concentre principalement au niveau des " dettes commerciales " et " autres dettes " comprenant 9,0 M€ de dividende à payer.

INFORMATION SECTORIELLE DU 1 er SEMESTRE 2022

2022 En '000€ GUYANE FRANCAISE PEROU MAROC TOTAL CONSOLIDE 30-06-2022 TOTAL CONSOLIDE 30-06-2021 Chiffre d'affaires 2 539 11 390 20 443 34 372 32 379 Achats et services (3 937) (6 001) (6 136) (16 074) (13 938) Charges de personnel (2 099) (2 500) (2 418) (7 018) (6 930) Impôts et taxes (127) (200) (33) (360) (165) Variation nette des amort et provisions (789) (1 395) (4 484) (6 668) (6 450) Autres produits et charges d'exploitation 465 (567) (888) (989) (700) Résultat opérationnel courant (3 949) 728 6 483 3 263 4 195

a) AMG Guyane présente une perte opérationnelle (courant) de -4,0 M€, s'expliquant principalement par l'arrêt suite à la décision du Tribunal Administratif de la Guyane en date du 30 septembre 2021 de l'unité de " Dieu Merci " et l'ensemble du processus de redémarrage ; il est également précisé que la société consolidante AMG Guyane supporte les frais du Groupe.

b) AMG Pérou présente un " résultat opérationnel courant " de 0,7 M€ contre une " perte opérationnelle " de -0,6 M€ au 1 er semestre 2021 ; l'entité a fortement amélioré sa capacité de production.

c) CMT présente un " résultat opérationnel " de 6,5 M€ en augmentation par rapport au 1 er semestre 2021 (3,6 M€) ; cette augmentation est liée à l'amélioration des volumes de production et aux cours des matières premières.

PERSPECTIVES DU 2 nd SEMESTRE 2022

Les activités du 2 nd semestre 2022 devraient s'inscrire dans la continuité du 1 er semestre 2022.

Les objectifs envisagées par le Groupe pour l'exercice 2022 sont les suivants :

Une augmentation du chiffre d'affaires consolidé est visée pour l'exercice 2022 provenant : De la bonne performance opérationnelle des entités AMG Pérou et CMT, Des prix de ventes des métaux élevés, Malgré un chiffre d'affaires en recul en ce qui concerne les activités en Guyane Française.



Un résultat opérationnel courant consolidé positif est visé.

