Auplata Mining Group (AMG), informe le marché du report de la tenue de son assemblée générale annuelle.

À ce jour :

Les comptes sociaux 2024 ont été préparés et finalisés en interne et transmis aux commissaires aux comptes, qui ont formulé certaines demandes d’ajustements, notamment sur les provisions.

Les comptes consolidés de l’exercice 2024 sont en cours de finalisation, leur clôture étant principalement retardée par deux difficultés.

Suite à la démission du commissaire aux comptes péruvien d'AMG Pérou en juin 2025, la Société a fait le choix, de procéder à son remplacement et de confi er la certifi cation des comptes d'AMG Pérou au Cabinet VAG. Cette nomination permet d’eff ectuer les travaux de contrôle un demandé par les commissaires du Groupe. Ces changements intervenus en pleine période de préparation des comptes d'AMG Pérou ont fait prendre du retard à la fi nalisation et la certifi cation de ses comptes 2024. Ce retard s’est ensuite répercuté sur le calendrier de préparation des comptes consolidés du Groupe.

AMG demeure dans l’attente d’informations nécessaires à l’établissement d’une situation comptable à la date de déconsolidation du segment "Maroc", condition préalable au respect des normes IFRS. Ce point continue de retarder la consolidation.



La Société indique être en contact avec Euronext afin d’échanger sur les modalités et les suites de la décision publiée le 30/10/2025 relative à la radiation d’AMG au 31/12/ 2025. Ces échanges se poursuivent dans un esprit de transparence et de coopération, conformément au cadre règlementaire