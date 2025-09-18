Aumovio, filiale de Continental, fait ses débuts à la Bourse de Francfort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 5)

L'équipementier automobile Aumovio AMV0n.DE , issu de Continental CONG.DE , est entré pour la première fois à la Bourse de Francfort jeudi, avec un prix de 35 euros par action.

Les actionnaires de Continental reçoivent automatiquement une action Aumovio supplémentaire dans leur portefeuille pour deux actions qu'ils détiennent.

La division automobile découpée marque la première cotation au Prime Standard cette année en Allemagne.

Étant donné qu'il s'agit d'une scission, l'entreprise ne recevra pas d'argent frais à la suite de l'introduction en bourse.

Aumovio a été cotée à l' indice principal DAX pendant une journée jeudi, aux côtés de sa société mère Continental, comme il est d'usage pour les spin-offs de sociétés DAX.

Le fabricant de systèmes de freinage et de sécurité, de logiciels pour véhicules, d'écrans et d'électronique était le plus grand secteur d'activité de Continental.

Aujourd'hui, la société mère basée à Hanovre prévoit de rester un producteur de pneus après la vente prévue de sa division ContiTech.

(1 dollar = 0,8621 euro)