 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 872,56
+1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aumovio, filiale de Continental, fait ses débuts à la Bourse de Francfort
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 09:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 5)

L'équipementier automobile Aumovio AMV0n.DE , issu de Continental CONG.DE , est entré pour la première fois à la Bourse de Francfort jeudi, avec un prix de 35 euros par action.

Les actionnaires de Continental reçoivent automatiquement une action Aumovio supplémentaire dans leur portefeuille pour deux actions qu'ils détiennent.

La division automobile découpée marque la première cotation au Prime Standard cette année en Allemagne.

Étant donné qu'il s'agit d'une scission, l'entreprise ne recevra pas d'argent frais à la suite de l'introduction en bourse.

Aumovio a été cotée à l' indice principal DAX pendant une journée jeudi, aux côtés de sa société mère Continental, comme il est d'usage pour les spin-offs de sociétés DAX.

Le fabricant de systèmes de freinage et de sécurité, de logiciels pour véhicules, d'écrans et d'électronique était le plus grand secteur d'activité de Continental.

Aujourd'hui, la société mère basée à Hanovre prévoit de rester un producteur de pneus après la vente prévue de sa division ContiTech.

(1 dollar = 0,8621 euro)

Valeurs associées

CONTINENTAL
57,100 EUR XETRA -21,76%
DAX
23 612,87 Pts XETRA +1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris avance après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:33 

    La Bourse de Paris gagne du terrain jeudi après la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), largement anticipée, dopant l'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 67,08 points, ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Climat: divisée, l'UE essaye de ne pas arriver les mains vides au Brésil
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:11 

    Divisés sur leur trajectoire climatique en 2040, les pays européens vont tenter jeudi de se mettre d'accord a minima sur un message commun à porter lors de la prochaine grande conférence de l'ONU sur le climat au Brésil en novembre. L'Union européenne "continuera ... Lire la suite

  • Des traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse après la reprise des réductions des taux par la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 10:05 

    (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en début de séance, au lendemain d'une reprise très attendue de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 7.841,78 points vers 07h19 ... Lire la suite

  • Alberto Nagel, PDG de Mediobanca en Italie
    Mediobance: Le DG devrait démissionner après la prise de contrôle de MPS
    information fournie par Reuters 18.09.2025 10:04 

    MILAN (Reuters) -Alberto Nagel devrait quitter jeudi la poste de directeur général de la banque italienne Mediobanca qu'il occupe depuis 17 ans après que sa rivale italienne Monte dei Paschi (MPS) a mis la main sur la majorité de son capital à l'issue de son offre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank