Augros Cosmetic: près de 109.000 actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - Portzamparc (Groupe BNP Paribas) a fait connaître à l'AMF que durant l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Augros Cosmetic Packaging, soit du 18 décembre 2024 au 17 janvier inclus, PBRM Industries a acquis 108.929 actions au prix unitaire de sept euros.



A la clôture de l'OPAS, le groupe familial Bourgine détient 1.243.778 actions représentant 1.578.732 droits de vote en AGO et en AGE, soit 87,13% du capital et au moins 89,52% des droits de vote en AGO et en AGE de cette société d'emballages.





