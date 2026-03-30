Augmentation des prix, réduction des perspectives - Ce que font les compagnies aériennes face à la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refiles to fix day in dateline)

La flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a bouleversé l'industrie mondiale de l'aviation, obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à réviser leurs perspectives financières.

Le prix du kérosène est passé de 85 à 90 dollars le baril à 150 à 200 dollars le baril au cours des dernières semaines, un coup dur pour un secteur où le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation.

Voici une liste des réactions des compagnies aériennes, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La compagnie aérienne grecque s'attend à ce que la suspension des vols au Moyen-Orient et la flambée des prix du carburant aient un "impact notable" sur ses résultats du premier trimestre.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe aérien a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter les prix des billets long-courriers pour faire face à la flambée des prix du carburant, les tarifs cabine devant augmenter de 50 euros (57 $) par voyage aller-retour.

AIR NEW ZEALAND AIR.NZ

La compagnie aérienne a été l'une des premières à annoncer de fortes augmentations du prix des billets le 10 mars. Elle a également suspendu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la volatilité du marché des carburants.

Les augmentations de prix pour les allers simples en classe économique sont fixées à 10 dollars néo-zélandais (6 dollars) sur les liaisons intérieures, à 20 dollars néo-zélandais sur les liaisons internationales court-courriers et à 90 dollars néo-zélandais sur les vols long-courriers, d'autres changements de prix, de réseau et d'horaires étant possibles si les prix du carburant restent élevés.

AKASA AIR

La compagnie indienne Akasa Air a annoncé l'introduction d'une surcharge carburant comprise entre 199 et 1 300 roupies indiennes (2 à 14 $) sur les vols intérieurs et internationaux.

AMERICAN AIRLINES AAL.O

Le transporteur américain a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars de ses dépenses au premier trimestre en raison de la hausse des prix du carburant.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur toutes les routes à partir du 1er avril, sa deuxième augmentation en deux semaines après celle du 18 mars, et qu'elle les réexaminerait toutes les deux semaines.

Le transporteur, qui révise les surcharges carburant tous les mois, les a maintenues le mois dernier à 72,90 dollars pour les vols entre Hong Kong et l'Europe ou l'Amérique du Nord.

CEBU AIR CEB.PS

La compagnie aérienne basée aux Philippines a déclaré que la forte hausse des prix du carburant était une préoccupation majeure et qu'elle continuerait à revoir ses stratégies de tarification et de réseau afin d'en atténuer l'impact.

EASYJET EZJ.L

Le directeur général d'EasyJet, Kenton Jarvis, a déclaré que les consommateurs européens devaient s'attendre à une augmentation du prix des billets à la fin de l'été, lorsque les couvertures existantes sur le carburant arriveront à leur terme.

FRONTIER AIRLINES ULCC.O

La compagnie aérienne américaine revoit ses prévisions pour l'ensemble de l'année car les prix du carburant ont augmenté de manière significative depuis qu'elle a publié ses perspectives.

HONG KONG AIRLINES

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant jusqu'à 35% à partir du 12 mars, avec la plus forte augmentation sur les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal, où les frais passeront de 284 HK$ à 384 HK$ (49 $).

IAG ICAG.L

Le propriétaire de British Airways, IAG, a déclaré le 10 mars qu'il ne prévoyait pas d'augmenter le prix des billets dans l'immédiat, car il a couvert une grande partie de son carburant à court et à moyen terme.

INDIGO INGL.NS

La plus grande compagnie aérienne indienne a déclaré qu'elle introduirait des frais de carburant sur les vols intérieurs et internationaux à partir du 14 mars, y compris des frais de 900 roupies pour les vols vers le Moyen-Orient et des frais de 2 300 roupies pour les vols vers l'Europe. La compagnie fait également pression sur le gouvernement indien pour qu'il réduise les taxes sur le carburant, ont déclaré des sources à Reuters .

JETBLUEAIRWAYS JBLU.O

La compagnie aérienne américaine à bas prix a déclaré qu'elle augmentait les frais pour les services optionnels tels que les bagages enregistrés en raison de l'augmentation de ses coûts d'exploitation. Elle n'a pas révélé les détails de cette augmentation.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

Le transporteur a déclaré qu'il augmenterait les tarifs des vols intérieurs de 20 dollars et les tarifs internationaux jusqu'à 100 dollars, en raison de l'augmentation des surcharges de carburant.

PHILIPPINE AIRLINES

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle disposait d'un approvisionnement en carburant suffisant pour assurer ses opérations régulières, mais qu'elle n'avait pas de visibilité au-delà des mois de mai et juin. Le président de la compagnie, Richard Nuttall, a déclaré à CNBC que les Philippines pourraient éventuellement envisager des mesures telles que le rationnement de la quantité de carburant que les compagnies aériennes peuvent acheter, ce que quelques pays ont déjà mis en œuvre.

QANTAS AIRWAYS QAN.AX

La compagnie aérienne australienne, qui avait déjà annoncé qu'elle augmenterait ses tarifs internationaux, a déclaré le 26 mars qu'elle ajouterait des vols vers Rome, Paris et Singapour. Elle a déclaré qu'elle surveillait la sécurité des carburants, les prix des carburants et la demande, et qu'elle pourrait procéder à d'autres changements.

SAS

La compagnie aérienne scandinave a déclaré qu'elle annulerait 1 000 vols en avril en raison des prix élevés du pétrole et du kérosène. Pour le mois de mars, elle a déclaré avoir annulé "quelques centaines" de vols.

SAS, qui a déjà augmenté le prix de ses vols, a déclaré que même si elle essayait d'absorber la hausse des coûts du carburant, la flambée des prix resterait un coup dur pour le secteur de l'aviation.

SPRING AIRLINES 601021.SS

La compagnie aérienne chinoise à bas prix a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant sur les vols intérieurs à partir du 5 avril, les détails devant être annoncés ultérieurement.

THAI AIRWAYS THAI.BK

La compagnie thaïlandaise a déclaré qu'elle augmenterait ses tarifs de 10 à 15 % pour faire face à la hausse du coût du carburant.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS , LUFTHANSA LHAG.DE

SunExpress, une coentreprise entre Turkish Airlines et Lufthansa, a déclaré qu'elle imposerait un supplément carburant temporaire de 10 euros (11,46 $) par passager à partir du 1er mai sur les liaisons entre la Turquie et l'Europe. Ce supplément s'appliquera aux réservations effectuées à partir du 1er avril pour des départs à partir du 1er mai.

UNITED AIRLINES UAL.O

La compagnie aérienne américaine supprime les vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, car elle se prépare à ce que les prix du pétrole restent supérieurs à 100 dollars jusqu'à la fin de 2027, a déclaré le directeur général Scott Kirby.

United a été en mesure d'augmenter ses tarifs sans nuire sensiblement aux réservations en réponse à l'augmentation rapide des prix du pétrole et du kérosène, a déclaré le directeur commercial Andrew Nocella.

VIETJET VJC.HM

La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix a déclaré qu'elle avait ajusté la fréquence des vols sur certaines routes en raison d'une éventuelle pénurie de carburant.

VIETNAM AIRLINES HVN.HM

Le transporteur prévoit d'annuler 23 vols par semaine sur les lignes intérieures à partir d'avril, a déclaré l'autorité vietnamienne de l'aviation, après que la compagnie aérienne ait demandé l'aide du gouvernement pour supprimer une taxe environnementale sur le kérosène.

VIRGIN AUSTRALIA VGN.AX

Virgin Australia a déclaré qu'elle ajustait ses tarifs pour refléter les pressions croissantes sur les coûts dans le secteur de l'aviation, qui, selon elle, sont considérablement exacerbées par la situation au Moyen-Orient.

GREATER BAY AIRLINES

La compagnie Greater Bay Airlines, basée à Hong Kong, a déclaré qu'elle augmenterait la surcharge carburant sur la plupart des liaisons à partir du 1er avril en raison de la hausse des prix du carburant liée à la guerre en Iran, tout en maintenant les tarifs inchangés sur les liaisons avec la Chine continentale et le Japon.

Le supplément pour les vols entre Hong Kong et les Philippines fera plus que doubler, a indiqué le transporteur.

(1 $ = 0,8724 euros)

(1 $ = 92,7040 roupies indiennes)

(1 $ = 7,8380 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,7144 dollars néo-zélandais)